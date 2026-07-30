Connaître l’empreinte carbone de ses courses sur son ticket de caisse, la nouveauté des magasins U

Coopérative U a travaillé pendant huit mois avec l’agence gouvernementale de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et sa base de données Agribalyse pour mettre en place le dispositif. Illustration. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Les clients des supermarchés de Coopérative U disposant de la carte de fidélité peuvent, depuis le 10 juillet 2026, connaître l'empreinte carbone de leurs courses. Cette information, exprimée en kilogramme/équivalent CO?, peut être obtenue par mail avec l'envoi du ticket de caisse dématérialisé. Le distributeur entend ainsi répondre aux préoccupations d'un nombre croissant de clients, rapporte Le Parisien .

Un long travail d'information

Pour proposer cette empreinte carbone, Coopérative U a travaillé pendant huit mois avec l’agence gouvernementale de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et sa base de données Agribalyse. Le distributeur a aussi demandé à chaque PME-fournisseur de son réseau d'effectuer le calcul de l'empreinte carbone de ses produits, en incluant chaque étape de production. Coopérative U a ainsi pu évaluer l'impact carbone de 90 % des articles vendus, en particulier ses produits de marque propre.

L'enseigne a ensuite testé son dispositif dans 14 supermarchés, avant de valider un déploiement national. « Notre démarche ne se veut surtout pas moralisatrice, l’idée est bien d’informer, de sensibiliser, d’accompagner, mais sans jugement » , a indiqué Pauline Jacquemard, la directrice RSE du réseau U. Par ailleurs, en plus du calcul de l'empreinte carbone, les mails intègrent une section expliquant comment réduire ce chiffre.

Un sujet devenu central

L'affichage de l'empreinte carbone sur les tickets de caisse par courriel des supermarchés U a déjà attiré la curiosité de certains consommateurs. Benoit Monfort, associé U du supermarché de Noisiel (Seine-et-Marne), a d'ailleurs confirmé que si « le pouvoir d’achat reste le sujet prioritaire, [les clients] sont de plus en plus interpellés par ces problématiques ». Coopérative U prévoit par ailleurs, en cas de succès, de donner à ses clients l'historique mensuel de leurs consommations carbone, en mettant en avant les plus gros facteurs d'émissions.