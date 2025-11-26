Votre budget streaming va fortement augmenter en 2026 si vous ne changez rien

La facture annuelle d’un abonnement à une plateforme de streaming peut dépasser 600 euros. ( crédit photo : Getty Images )

Cet acteur de la vidéo en streaming augmente encore ses tarifs en 2026

En 2025, Netflix a de nouveau augmenté ses tarifs, pour la cinquième fois depuis son lancement en France. Les abonnés doivent désormais choisir entre trois formules: un abonnement avec publicité à 7,99 euros par mois, une version «Standard» sans publicité à 14,99 euros , ou une offre Premium à 21,99 euros pour accéder à la 4K et à quatre écrans simultanés. Depuis avril 2025, les prix ont grimpé de 10% à 33%, selon les formules. L’abonnement «Standard avec pub» a ainsi augmenté de 2 euros , soit une hausse de 33%. L’offre «Standard» sans publicité de 1 euro , et l’abonnement Premium a connu une augmentation de 66% depuis 2014, passant de 11,99 euros à 21,99 euros en 2025.

Les hausses se globalisent aussi chez les concurrents

Netflix n’est pas la seule plateforme à alourdir la facture des consommateurs. Disney+ , Amazon Prime Video , et les services de musique comme Deezer (partenaire The Corner *) et Spotify (partenaire The Corner *) ont également relevé leurs prix au cours de l’année, avec des hausses allant de 1 à 3 euros par mois. Pourtant, le coût réel de ces abonnements ne se limite pas aux tarifs affichés. La fin du partage de comptes, instaurée par Netflix en 2024, a contraint de nombreux foyers à souscrire des abonnements supplémentaires pour les enfants, les colocataires ou les proches, à 7,99 euros par personne. En juin 2026, Disney+ a également lancé une option payante pour ajouter un utilisateur supplémentaire à un compte, facturée jusqu’à 5,99 euros par mois.

Netflix ne propose pas d’abonnement annuel, contrairement à des concurrents comme Disney+ ou Prime Video. Cette absence empêche les utilisateurs de bénéficier de réductions sur le long terme. Résultat, un foyer moyen peut facilement cumuler plusieurs abonnements, faisant exploser la facture annuelle bien au-delà de 600 euros , surtout si l’on ajoute d’autres plateformes comme Canal+, dont les tarifs varient de 19,99 euros à 34,99 euros par mois.

Partage ses comptes est une solution pour payer moins

Heureusement, des solutions existent pour limiter l’impact de ces hausses sur votre budget. La plus évidente consiste à opter pour le forfait «Standard avec pub». Ce choix permet d’économiser jusqu’à 7 euros par mois par rapport à la version sans publicité. Une autre piste, de plus en plus populaire, est de partager son abonnement via des plateformes comme Spliiit , Sharesub ou GamsGo . Ces services permettent de diviser le coût d’un abonnement Premium entre plusieurs utilisateurs, de manière totalement légale. Spliiit, société fondée par quatre Français en 2019, propose ainsi de partager plus de 200 services d’abonnement. Certains opérateurs, comme Orange ou SFR, incluent aussi des abonnements à des plateformes dans leurs offres groupées, à tarif réduit, voire gratuitement pendant plusieurs mois. Cela peut représenter jusqu’à 60 euros d’économie par an. Canal+ propose également une offre «Ciné Séries» à 29,99 euros par mois, regroupant plusieurs plateformes, ou un tarif réduit à 19,99 euros pour les moins de 26 ans.

Dire adieu aux abonnements inutilisés

Enfin, une solution radicale mais efficace consiste à résilier les abonnements inutiles ou redondants. Une étude d’Ericsson datant de 2016 révélait que nous passions près d’un an et quatre mois de notre vie à choisir un programme. Avec la multiplication des plateformes ces dernières années, ce chiffre a probablement augmenté. Beaucoup de Français paient pour des services qu’ils n’utilisent presque jamais. Résilier ces abonnements permet d’économiser plusieurs dizaines d’euros par mois.

Pour maîtriser son budget streaming en 2026, il est essentiel de suivre l’évolution des prix, de comparer les offres et d’utiliser les astuces légales pour réduire la facture. Avec ces stratégies, il est possible de diviser ses dépenses par deux, sans pour autant renoncer à ses séries préférées.

Des alternatives gratuites pour profiter de ses programmes préférés L’accès gratuit aux contenus est possible. Des plateformes comme Pluto TV et Tubi offrent des chaînes thématiques et un vaste catalogue de films et séries, financés par la publicité. Pour la musique et les podcasts, les versions gratuites, avec publicités et sans téléchargement, de Deezer ou Spotify restent des options valables. Les bibliothèques municipales proposent aussi le prêt numérique (films, séries, e-books, musique) via des services comme MédiaLib ou Culturethèque. Enfin, YouTube et des plateformes communautaires, comme Arte , France.tv , diffusent légalement des contenus en accès libre, mais souvent pour une durée limitée.

