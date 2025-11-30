Voitures électriques : comment conserver un maximum d’autonomie en période de froid ?

En roulant dans le froid, la perte d’autonomie peut aller jusqu’à 30 %. (Illustration) (GoranH / Pixabay)

La batterie au lithium des véhicules électriques est sensible au froid. Les basses températures font baisser l'autonomie d'environ 30%, raison pour laquelle il vaut mieux adopter certains gestes pour la préserver.

Le froid a une incidence sur la capacité des batteries des voitures électriques. Lorsque les températures sont proches ou inférieures à zéro, les accumulateurs au lithium consomment beaucoup plus qu'en temps normal, comme l'explique RMC Conso .

Moitié moins d'énergie sous -20 degrés

La température idéale de fonctionnement d'une batterie est de 20 degrés. S'il gèle à l'extérieur et que la voiture est à l'arrêt, la température de la batterie va baisser. Quand il faudra démarrer, elle devra se remettre à bonne température et la maintenir pendant la conduite. En roulant dans le froid, la perte d'autonomie peut aller jusqu'à 30%. «Cela s'explique notamment par la présence d'un dispositif de protection de la batterie particulièrement énergivore, qui maintient la batterie à une température raisonnable en période de froid» , indique EDF sur son site Internet .

Si la température est sibérienne, en dessous des -20 degrés, l'autonomie est alors réduite de moitié. De plus, si vous souhaitez mettre du chauffage dans l'habitacle, cela va réduire l'autonomie d'environ 40% supplémentaires. Autre conséquence du froid : le véhicule peut brider la puissance de recharge. Le processus durera plus longtemps et il sera peut-être même impossible de faire le plein d'énergie.

Une couverture sur le capot

Pour conserver un maximum d'autonomie en période de froid, il faut penser à stationner le véhicule dans un endroit à l'abri des basses températures. Un garage ou un parking fermé sont ainsi conseillés. «Si cette solution n'est pas envisageable, vous pouvez mettre une couverture sur votre capot ainsi qu'une bâche, cela minimisera les effets du froid» , précise EDF.

Si vous faites beaucoup de petits trajets dans la journée, la batterie de votre véhicule sera moins bien préservée que pour un long trajet car l'opération pour obtenir une bonne température devra se répéter. Une solution est de mettre le chauffage alors que le véhicule est en charge. Sur certains modèles, il existe une fonction pré-conditionnement qui permet de chauffer le véhicule avant de monter dedans.

Baisser le chauffage

Pensez également à ne pas abuser du chauffage en conduisant. Si vous êtes habitué à prendre le volant en le réglant une température à 21 ou 22 degrés, la baisser de quelques degrés permettra de gagner en consommation. Pour optimiser l'énergie, vous pouvez également vous contenter de ne chauffer que les sièges et le volant. Dans un véhicule équipé de pompe à chaleur, vous pouvez rester bien au chaud sans penser à votre consommation électrique.

