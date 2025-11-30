 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ce règlement prolonge la durée de vie de votre smartphone
information fournie par Le Particulier pour Conso 30/11/2025 à 08:30
Temps de lecture: 4 min

Conserver son appareil plus longtemps économise et réduit l’empreinte écologique. ( crédit photo : Getty Images )

Conserver son appareil plus longtemps économise et réduit l’empreinte écologique. ( crédit photo : Getty Images )

L’Europe impose désormais aux fabricants de smartphones et de tablettes des règles strictes pour améliorer leur durabilité, leur réparabilité et leur efficacité énergétique. L’objectif est de réduire les déchets électroniques, limiter l’empreinte carbone du numérique et faire économiser jusqu’à 100 euros par an aux consommateurs. Décryptage des mesures pouvant révolutionner nos habitudes d’achat et prolonger la vie de nos appareils.

Cette nouvelle disposition améliore la transparence sur les smartphones

Désormais, chaque smartphone et tablette vendus en Europe doivent afficher une étiquette énergétique, inspirée de celle des électroménagers. Celle-ci détaille six critères clés: la classe d’efficacité énergétique, l’autonomie de la batterie, la résistance aux chutes, la protection contre l’eau et la poussière, le nombre de cycles de recharge supportés par la batterie, et un indice de réparabilité. Grâce à cette transparence, les consommateurs peuvent enfin comparer les modèles et opter pour des appareils plus robustes, plus durables et plus faciles à réparer.

Les smartphones ont un impact environnemental et économique majeur

Les smartphones comptent parmi les produits numériques ayant la plus forte empreinte écologique. Leur fabrication est la source principale de l’empreinte carbone du secteur numérique, selon une étude de l’ADEME et de l’Arcep. La phase de production des équipements représente 80% de cette empreinte. Si aucune mesure n’est prise, les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du numérique pourraient connaître une augmentation de plus de 45% d’ici 2030. L’allongement de la durée de vie moyenne des smartphones en Europe, ne serait-ce que d’un an, permettrait une réduction annuelle de 4 millions de tonnes d’émissions de CO₂, d’après l’Agence européenne pour l’environnement. Par ailleurs, l’Union européenne mise sur l’amélioration de la durabilité et de la réparabilité pour stimuler le reconditionnement et le recyclage des appareils. Selon l’ADEME, doubler la période d’utilisation d’un smartphone, en passant de deux à quatre ans, améliore son bilan environnemental de 50% et représente une économie pour les ménages.

Ces nouvelles règles strictes visent à prolonger la vie de vos smartphones

Les fabricants ont désormais des obligations précises. Ils doivent garantir la disponibilité des pièces détachées pendant sept ans, avec un délai de livraison maximal de cinq jours ouvrables pendant les cinq premières années. Ils sont également tenus de proposer des mises à jour logicielles et de sécurité pendant au moins cinq ans après la fin de la commercialisation d’un modèle. Ces mesures visent à lutter contre l’obsolescence programmée et à prolonger la durée de vie des appareils, ce qui se traduit par des économies concrètes pour les consommateurs.

Les smartphones et tablettes doivent aussi répondre à des critères de résistance exigeants: supporter 45 chutes (35 pour les modèles pliants) d’une hauteur d’un mètre, sans protection supplémentaire, et conserver 80% de leur capacité initiale après 800 cycles de recharge. Autant de garanties qui rassurent les acheteurs et les incitent à garder leurs appareils plus longtemps.

Ces directives sont sources d’économies pour le consommateur

Ces nouvelles règles pourraient générer jusqu’à 20 milliards d’euros d’économies d’ici 2030 pour les ménages européens, soit environ 100 euros par foyer et par an. C’est un argument de poids. En effet, un smartphone neuf coûte en moyenne 487 euros , contre 381 euros pour un modèle reconditionné. Les Français conservent désormais plus longtemps leur appareil, notamment les seniors: 43% des 70 ans et plus gardent leur téléphone plus de trois ans.

Cette tendance s’explique par une prise de conscience croissante des économies réalisables et des avantages écologiques. En effet, doubler la période d’utilisation d’un smartphone, en passant de deux à quatre ans, améliore son bilan environnemental de 50%, tout en réduisant les dépenses inutiles.

Ces mesures européennes s’inscrivent dans une stratégie plus large, portée par la France pour un numérique plus responsable. Le ministère de l’Économie et le Haut Comité pour le numérique écoresponsable (HCNE) travaillent à réduire l’empreinte environnementale du secteur, tout en offrant aux consommateurs des appareils plus durables et des informations plus transparentes. Cette démarche combine écologie et pouvoir d’achat.

Cette alternative au neuf devient de plus en plus attractive

Face à la hausse des prix du neuf et à l’urgence écologique, le marché du reconditionné se développe rapidement. Ces appareils, 30 à 50% moins chers par rapport au neuf, offrent des garanties similaires et divisent l’empreinte carbone par deux. Avec des pièces détachées disponibles pendant sept ans et des mises à jour logicielles assurées, le reconditionné devient une solution durable et économique. S’inscrivant dans l’économie circulaire, le reconditionné bénéficie des nouvelles obligations imposées aux fabricants, comme la disponibilité des pièces détachées pendant sept ans.

À lire aussi:

Comment bien choisir le premier téléphone portable de son enfant?

Rihanna, Julia Roberts, Jane Fonda… Elles sont toutes fans de ce soin à moins de 10 euros!

15 astuces faciles à mettre en place pour économiser de l’argent au quotidien

A lire aussi

  • L'enjeu: convaincre les clients d'acheter précocement un nouveau produit, malgré leur conscience écologique. (crédit : Adobe Stock)
    Paradoxe de l’indice de durabilité: les écolos remplacent plus fréquemment leurs produits
    information fournie par The Conversation 29.11.2025 16:30 

    Le 8 avril dernier, l'indice de réparabilité laissait place à l'indice de durabilité. Pourtant, les consommateurs sensibles à l'environnement, écoconsuméristes, ont tendance à remplacer leur produit plus fréquemment que la moyenne. Alors, comment expliquer cette ... Lire la suite

  • Faites le plein de vitamines A, C, et D ou de zinc, afin de renforcer vos défenses immunitaires. ( crédit photo : Getty Images )
    Rhume, grippe… ces aliments pour booster son immunité durant l’hiver
    information fournie par Le Particulier pour Conso 29.11.2025 12:00 

    Fruits de mer, agrumes, brocolis ou encore pamplemousses roses: quels sont les aliments à consommer régulièrement durant l'hiver pour mieux résister aux maladies? Des agrumes pour faire le plein de vitamine C Essentielle durant la période hivernale, la vitamine ... Lire la suite

  • Grâce à l’application Cycle Zéro, vous pouvez récupérer gratuitement des matériaux de chantier autour de vous. ( crédit photo : Getty Images )
    Ce bon plan réduit le coût de vos travaux à presque rien
    information fournie par Le Particulier pour Conso 29.11.2025 08:30 

    L’appli Cycle Zéro facilite le réemploi de matériaux inutilisés sur des chantiers près de chez vous. Gros œuvre, plomberie, carrelage, menuiserie, vous pouvez y trouver tout ce dont vous avez besoin. Découvrez comment préserver votre pouvoir d’achat tout en faisant ... Lire la suite

  • De nombreuses astuces existent pour dénicher des places de spectacle à petit prix. ( crédit photo : Getty Images )
    Ces grandes scènes d’opéra et de théâtre sont enfin accessibles!
    information fournie par Le Particulier pour Conso 28.11.2025 16:30 

    Le théâtre et l'opéra s'ouvrent aussi à ceux n'appartenant pas aux cercles fortunés. Billets à prix réduit, réservations de dernière minute, abonnements malins, offres en ligne… Des solutions existent pour profiter des plus belles scènes sans faire flamber son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank