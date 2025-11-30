Ce règlement prolonge la durée de vie de votre smartphone

Conserver son appareil plus longtemps économise et réduit l’empreinte écologique. ( crédit photo : Getty Images )

Cette nouvelle disposition améliore la transparence sur les smartphones

Désormais, chaque smartphone et tablette vendus en Europe doivent afficher une étiquette énergétique, inspirée de celle des électroménagers. Celle-ci détaille six critères clés: la classe d’efficacité énergétique, l’autonomie de la batterie, la résistance aux chutes, la protection contre l’eau et la poussière, le nombre de cycles de recharge supportés par la batterie, et un indice de réparabilité. Grâce à cette transparence, les consommateurs peuvent enfin comparer les modèles et opter pour des appareils plus robustes, plus durables et plus faciles à réparer.

Les smartphones ont un impact environnemental et économique majeur

Les smartphones comptent parmi les produits numériques ayant la plus forte empreinte écologique. Leur fabrication est la source principale de l’empreinte carbone du secteur numérique, selon une étude de l’ADEME et de l’Arcep. La phase de production des équipements représente 80% de cette empreinte. Si aucune mesure n’est prise, les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du numérique pourraient connaître une augmentation de plus de 45% d’ici 2030. L’allongement de la durée de vie moyenne des smartphones en Europe, ne serait-ce que d’un an, permettrait une réduction annuelle de 4 millions de tonnes d’émissions de CO₂, d’après l’Agence européenne pour l’environnement. Par ailleurs, l’Union européenne mise sur l’amélioration de la durabilité et de la réparabilité pour stimuler le reconditionnement et le recyclage des appareils. Selon l’ADEME, doubler la période d’utilisation d’un smartphone, en passant de deux à quatre ans, améliore son bilan environnemental de 50% et représente une économie pour les ménages.

Ces nouvelles règles strictes visent à prolonger la vie de vos smartphones

Les fabricants ont désormais des obligations précises. Ils doivent garantir la disponibilité des pièces détachées pendant sept ans, avec un délai de livraison maximal de cinq jours ouvrables pendant les cinq premières années. Ils sont également tenus de proposer des mises à jour logicielles et de sécurité pendant au moins cinq ans après la fin de la commercialisation d’un modèle. Ces mesures visent à lutter contre l’obsolescence programmée et à prolonger la durée de vie des appareils, ce qui se traduit par des économies concrètes pour les consommateurs.

Les smartphones et tablettes doivent aussi répondre à des critères de résistance exigeants: supporter 45 chutes (35 pour les modèles pliants) d’une hauteur d’un mètre, sans protection supplémentaire, et conserver 80% de leur capacité initiale après 800 cycles de recharge. Autant de garanties qui rassurent les acheteurs et les incitent à garder leurs appareils plus longtemps.

Ces directives sont sources d’économies pour le consommateur

Ces nouvelles règles pourraient générer jusqu’à 20 milliards d’euros d’économies d’ici 2030 pour les ménages européens, soit environ 100 euros par foyer et par an. C’est un argument de poids. En effet, un smartphone neuf coûte en moyenne 487 euros , contre 381 euros pour un modèle reconditionné. Les Français conservent désormais plus longtemps leur appareil, notamment les seniors: 43% des 70 ans et plus gardent leur téléphone plus de trois ans.

Cette tendance s’explique par une prise de conscience croissante des économies réalisables et des avantages écologiques. En effet, doubler la période d’utilisation d’un smartphone, en passant de deux à quatre ans, améliore son bilan environnemental de 50%, tout en réduisant les dépenses inutiles.

Ces mesures européennes s’inscrivent dans une stratégie plus large, portée par la France pour un numérique plus responsable. Le ministère de l’Économie et le Haut Comité pour le numérique écoresponsable (HCNE) travaillent à réduire l’empreinte environnementale du secteur, tout en offrant aux consommateurs des appareils plus durables et des informations plus transparentes. Cette démarche combine écologie et pouvoir d’achat.

Cette alternative au neuf devient de plus en plus attractive Face à la hausse des prix du neuf et à l’urgence écologique, le marché du reconditionné se développe rapidement. Ces appareils, 30 à 50% moins chers par rapport au neuf, offrent des garanties similaires et divisent l’empreinte carbone par deux. Avec des pièces détachées disponibles pendant sept ans et des mises à jour logicielles assurées, le reconditionné devient une solution durable et économique. S’inscrivant dans l’économie circulaire, le reconditionné bénéficie des nouvelles obligations imposées aux fabricants, comme la disponibilité des pièces détachées pendant sept ans.

À lire aussi:

Comment bien choisir le premier téléphone portable de son enfant?

Rihanna, Julia Roberts, Jane Fonda… Elles sont toutes fans de ce soin à moins de 10 euros!

15 astuces faciles à mettre en place pour économiser de l’argent au quotidien