Rhume, grippe… ces aliments pour booster son immunité durant l’hiver

Faites le plein de vitamines A, C, et D ou de zinc, afin de renforcer vos défenses immunitaires. ( crédit photo : Getty Images )

Fruits de mer, agrumes, brocolis ou encore pamplemousses roses: quels sont les aliments à consommer régulièrement durant l'hiver pour mieux résister aux maladies?

Des agrumes pour faire le plein de vitamine C

Essentielle durant la période hivernale, la vitamine C améliore l'immunité. Elle permet de produire davantage de globules blancs, ces cellules chargées de combattre les virus et bactéries infectant notre corps. La vitamine C participe également à la production du collagène, une protéine importante puisqu'elle donne davantage de robustesse à la peau nous défendant contre les agents pathogènes extérieurs. Pour en profiter, misez sur les pamplemousses et les oranges côté fruits ou encore sur les poivrons rouges et les brocolis côté légumes. Préférez d'ailleurs la consommation de ces aliments crus plutôt que cuits pour conserver les bienfaits de la vitamine C. Cette dernière est sensible à la chaleur.

Des poissons gras riches en vitamine D

La période des fêtes est le moment idéal pour faire le plein de vitamine D. Saumon, truite et maquereau en regorgent et elle joue un rôle non négligeable dans le renforcement de notre système immunitaire. La vitamine D possède une action anti-inflammatoire utile pour combattre les infections. Elle joue également un rôle clé dans l'activation des cellules immunitaires comme les lymphocytes luttant contre les infections virales et bactériennes. Enfin, tout comme la vitamine C, elle contribue à renforcer les premières barrières physiques aux infections, les muqueuses de la peau, mais aussi les muqueuses intestinales et les cellules épithéliales des voies respiratoires. Outre les poissons gras, on retrouve la vitamine D dans les champignons, le jaune d'œuf et les produits laitiers. L'idéal est également de s'exposer au soleil pour mieux synthétiser la vitamine.

Bœuf et poulet pour gagner en vitamine A

Autre vitamine incontournable pour renforcer ses défenses immunitaires: la vitamine A. Elle aussi tient un rôle prépondérant dans le renforcement des muqueuses présentes dans les voies respiratoires, digestives et urinaires. La vitamine A contribue aussi à la production de globules blancs dans le corps et possède des propriétés anti-inflammatoires. Pour en trouver, le mieux est de se tourner vers les viandes comme le poulet ou le bœuf, ou encore les produits laitiers, les œufs et les brocolis.

Des fruits de mer chargés en zinc

Durant les repas de fêtes, abusez des huîtres, bulots et autres fruits de mer. Ces aliments sont riches en zinc, un élément capital pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Non seulement il s'agit d'un antioxydant protégeant les cellules, mais il contribue également à produire des lymphocytes T, à activer les cellules du système immunitaire, à renforcer nos muqueuses et à offrir des réponses anti-inflammatoires en cas d'infection. Outre les fruits de mer, il est possible de trouver du zinc dans les noix, les viandes rouges, les légumineuses ou les produits laitiers.

Des probiotiques en quantité dans les yaourts

Enfin, pour parfaire votre système immunitaire, vous pouvez consommer des probiotiques présents naturellement dans les yaourts ou le kéfir. Ces micro-organismes participent à l'équilibre de notre flore intestinale. Ils colonisent naturellement notre système digestif et empêchent la prolifération de bactéries pathogènes au sein de certains de nos organismes, comme l'intestin. De plus, les probiotiques peuvent stimuler la production de cytokines, une protéine impliquée dans la communication avec les cellules immunitaires. Pour en trouver, vous pouvez consommer des aliments fermentés comme le yaourt ou le kéfir, mais on en trouve également dans la choucroute, le miso ou le kimchi.

