Ce bon plan réduit le coût de vos travaux à presque rien

Grâce à l’application Cycle Zéro, vous pouvez récupérer gratuitement des matériaux de chantier autour de vous. ( crédit photo : Getty Images )

Le secteur du BTP est le principal pourvoyeur de déchets en France

Les matériaux de construction représentent 69% des déchets produits en France, soit 224 millions de tonnes. Selon le ministère de la Transition écologique, jusqu’à 30% des matériaux sont gaspillés sur un chantier. Ces chiffres élevés s’expliquent en partie par l’évolution des normes du secteur, qui ne permettent pas le réemploi. Il peut également s’agir de surplus. Ces matériaux sont rarement revalorisés et finissent la plupart du temps incinérés ou enfouis.

L’architecte Karima Lebsir a pu constater ce gaspillage. «Que ce soit des fenêtres double vitrage plus aux normes, des rouleaux d’isolant en surplus ou même du mobilier avec des kitchenettes vieilles d’un ou deux ans mais remplacé en raison d’un changement d’affectation, tout finissait dans des bennes.» Face à ce constat, elle s’associe à Jules Loubaresse et Selim Zouaoui en 2022 pour fonder Cycle Zéro , une application gratuite dédiée à l’économie circulaire dans le bâtiment.

Comment fonctionne Cycle Zéro?

Rénover son logement coûte cher, et l’inflation observée ces dernières années n’a pas épargné les matériaux de construction. Les particuliers ne sont pas soumis à des normes aussi strictes que les professionnels lorsqu’ils réalisent des travaux. Cycle Zéro facilite la mise en relation entre particuliers et professionnels pour maximiser le réemploi des matériaux inutilisés. L’application est totalement gratuite. Il vous suffit de créer un compte en indiquant votre adresse pour pouvoir vous géolocaliser. Vous accédez aux matériaux disponibles dans un rayon de 100 kilomètres autour de votre domicile. Vous pouvez les réserver, choisir un créneau de rendez-vous, puis aller les récupérer directement sur le chantier.

Radiateurs, lames de parquet, baignoires, parpaings, tuiles, mobilier… la liste des objets et matériaux disponibles est longue. Pour faciliter vos recherches, ils sont classés par catégorie:

quincaillerie;

gros œuvre;

carrelage;

menuiserie;

portes et fenêtres;

plomberie;

électricité;

plâtrerie;

peinture et sols souples;

décoration.

Les matériaux sont généralement réservés en quelques minutes. Pour ne pas passer à côté d’un bon plan, vous pouvez activer une alerte dès qu’une nouvelle annonce est postée dans votre périmètre.

Cette démarche vertueuse profite aux particuliers comme aux entreprises

Cycle Zéro compte aujourd’hui plus de 300.000 inscrits. L’appli est une aubaine pour les particuliers, puisqu’ils peuvent récupérer gratuitement des matériaux en parfait état, voire neufs. Elle s’adresse à tous: de l’étudiant cherchant à équiper son premier studio à moindre coût au trentenaire propriétaire en pleine rénovation énergétique, en passant par le retraité bricoleur désireux de construire un abri de jardin en matériaux de récupération. Selon ses fondateurs, Cycle Zéro permet de faire gagner en moyenne 12% de pouvoir d’achat à chaque utilisateur.

L’opération est également gagnante pour les entreprises de BTP, car celles-ci doivent payer pour évacuer les matériaux qu’elles ont auparavant financés. En s’associant à Cycle Zéro, elles divisent par deux les coûts liés à l’élimination des déchets, soit 400 euros par benne, et réduisent leur empreinte carbone de 30% en moyenne par chantier. Cycle Zéro peut intervenir en amont au moment du curage, c’est-à-dire la démolition partielle et le nettoyage avant la réhabilitation du bâtiment, ou en fin de chantier. L’équipe identifie les matériaux réemployables, les prend en photo et les poste sur l’application.

Sur le site de l’ancien village olympique de Paris 2024 par exemple, les appartements occupés par les athlètes sont réaménagés avant leur vente à des particuliers. Dans ce cadre, l’entreprise Spie Batignolles a fait appel à Cycle Zéro pour réemployer 170 portes destinées à la poubelle. Elles ont trouvé preneur en quelques heures.

5 conseils pour acheter vos matériaux au meilleur prix - Opter pour des matériaux moins onéreux comme les matériaux recyclés. - Miser sur les magasins de déstockage, ou sur les magasins à prix libre. À La Réserve des matériaux à Brest, les matériaux sont des dons de particuliers, des invendus de grandes enseignes ou de la récupération de chantiers. Aucun prix n’est affiché en rayon. C’est au client de négocier un prix raisonnable. - Les grandes chaînes de magasin ne sont pas ouvertes à la négociation. Vous aurez plus de chance en vous rendant dans de plus petits commerces professionnels. - Acheter sur Internet. Les tarifs pratiqués sur le Web sont souvent attractifs et les promotions plus fréquentes. Vous pouvez comparer les offres en quelques clics. - Prendre la carte de fidélité dans les grandes enseignes de bricolage pour profiter des remises accordées aux clients réguliers et des opérations promotionnelles temporaires.

