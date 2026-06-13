Visiter les musées, ça s’apprend? L’éducation au regard contre les inégalités culturelles

Regarder suppose de prendre le temps, d’identifier ce que l’on voit parce que cela nous est familier, ce que l’on connaît ou reconnaît. (crédit: Adobe Stock)

Pour rendre l'art accessible à tous les enfants, il ne suffit pas de leur ouvrir les portes d'un musée. La perception des œuvres est sous-tendue par tout un ensemble de codes qu'il importe de maîtriser pour bénéficier de la visite et avoir envie de renouveler l'expérience. Et l'école joue un rôle essentiel dans cette éducation au regard.

Les dernières enquêtes nationales sur la fréquentation des musées attestent d'une progression continue des jeunes publics, portée par des politiques tarifaires volontaristes, une offre pédagogique enrichie et un tournant vers des expériences plus participatives et numériques.

Pourtant, le défi de la démocratisation demeure entier: la surreprésentation des catégories socioprofessionnelles supérieures dans les publics des musées reste une réalité persistante. Or, en matière d'éducation artistique et culturelle, on ne peut se résoudre à ce qu'une partie de la population soit exclue ou s'exclut de lieux et de pratiques culturelles. Certes, celles-ci reproduisent des inégalités sociales, comme l'ont rappelé les sociologues Pierre Bourdieu et Alain Darbel dans l'Amour de l'Art. Les musées d'art européens et leur public , mais la mission de l'école est précisément d'en contester les logiques et d'en atténuer les effets.

C'est dans cette perspective d'une démocratisation des pratiques culturelles et de l'éducation artistique que mes travaux, depuis plus de quinze ans, étudient la relation école-musée et la formation du visiteur. J'ai notamment étudié les dispositifs de visite qui permettent à l'enfant ou à l'élève de s'approprier les codes du musée, de recevoir les œuvres, de développer leur créativité, leur esprit critique, mais aussi le sentiment d'être légitime à venir, et à revenir au musée et dans tous les musées.

Mon dernier ouvrage, Voir, lire et dire. La réception des œuvres en classe et au musée , paru en 2025 aux Presses universitaires du Septentrion, retrace ce cheminement scientifique à travers des recherches conduites de l'école maternelle à l'université, ainsi qu'à travers des projets qui permettent aux disciplines scolaires, notamment l'enseignement de la littérature, d'intégrer le défi de l'éducation artistique et culturelle.

Il s'agit de penser le musée non seulement comme un partenaire, mais aussi comme un lieu, une institution à connaître, dont il faut comprendre le fonctionnement, les missions, les codes. L'ouvrage présente certains résultats des recherches menées qui permettent de comprendre pourquoi il faut apprendre à visiter, et comment on y parvient. Éclairons ici ce point.

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Comprendre ce qu'est un musée

Le musée est souvent perçu, par les enseignants comme par les élèves, comme un espace de contraintes: ne pas courir, ne pas parler trop fort, ne pas toucher. Ces codes sont certes à apprendre, mais l'enjeu va plus loin que de simples interdits: il s'agit de comprendre ce qu'est un musée, ses missions de conservation et de patrimonialisation, la diversité de ses statuts.

Il s'agit aussi de saisir ce qu'est une exposition, ses différentes formes, sa logique, pour comprendre qu'il s'agit d'un média par lequel est racontée une histoire, à laquelle les objets exposés contribuent. C'est précisément ce que fait une guide en accueillant au LaM, à Lille (Nord), une classe de CE2 (8-9 ans): elle évoque la donation, la collection et l'exposition. Des concepts clés pour comprendre le fonctionnement dynamique du musée: «Bienvenue dans notre musée, le musée existe grâce à la donation Jean et Geneviève Mazurelle, ce sont des gens qui ont dit “Tiens, on veut pas tout garder, on veut pas tout donner à nos enfants, on veut donner une partie à la Ville de Lille” […] Les œuvres qu'on voit changent quelquefois, quelquefois, on met ce tableau-là ici, quelquefois, on le met là, ça change régulièrement. Il ne faut pas se dire “J'ai déjà été au LaM, j'ai déjà tout vu”, on n'a jamais tout vu, d'autant qu'on continue à acheter des œuvres.»

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Mettre en contexte ce que l'on voit

Parmi les différentes compétences à développer pour apprendre à visiter, savoir regarder constitue un enjeu premier et central. Le regard, condition première de la réception, engage le corps (se déplacer pour mieux voir), permet la réflexion (comprendre et interpréter) et éprouve les émotions (réagir et ressentir face à l'œuvre).

De nombreux travaux se sont développés autour de l'éducation du regard. Regarder suppose de prendre le temps, d'identifier ce que l'on voit parce que cela nous est familier, ce que l'on connaît ou reconnaît, de mobiliser d'autres connaissances pour éclairer ce que l'on pense voir, de mettre en relation avec d'autres œuvres, d'autres médias (film, musique, texte littéraire…), et de construire progressivement le sens de l'œuvre que nous découvrons.

Quand le guide est présent, son discours oriente le regard et apporte les éléments de contextualisation et de savoirs qui permettent de comprendre l'œuvre in situ dans l'exposition.

Des interactions créatrices de sens

Cependant ce discours éclairé peut être mobilisé une fois que les élèves ont parcouru l'exposition et que certaines œuvres les interpellent, comme on peut le voir dans l'extrait ci-dessous, où des élèves de terminale, à l'occasion de l'exposition «Liberté, Liberté chérie» à l'espace culturel départemental Lympia sur le port de Nice, réagissent devant l'œuvre Too Young To Die? de The Kid:

Élève: «Il y a une œuvre, elle est grave, je trouve, le bébé me perturbe…»

Élève: «Il est malade!»

Élève: «Oui, un bébé, c'est pur et là, c'est tout le contraire.»

Élève: «C'est super violent, il n'a plus son visage, il a été agressé? Attaqué? il est en train de mourir…»

Médiatrice: «Alors, l'artiste a 28 ans, et il autodidacte […] Qu'est-ce que vous voyez là?» (montrant le visage)

Élève: «Des tatouages!»

Médiatrice: «Oui, alors, l'artiste est américain et, en Amérique du Nord, les tatouages ont une signification particulière, vous voyez?

Élève: «Les gangs!»

Médiatrice: «Oui… le nouveau-né est en couveuse, c'est un prématuré, et donc, à sa naissance, il est déjà tatoué, il est déjà entré dans un gang, il n'a pas le choix…» […]

Élève: «Et alors, c'est parce qu'il n'est dans le gang qu'il est prématuré, qu'il est en danger?»

Médiatrice: «C'est une bonne question que tu poses, c'est la question que The Kid veut que tu te poses»

Ainsi, le sens se construit en même temps que des réactions à ce qui est compris dans l'interaction entre les réceptions et les connaissances des visiteurs et du guide.

Toute œuvre exposée produit un effet sur le visiteur, quel que soit cet effet. Percevoir celui-ci ou ressentir l'émotion que l'œuvre suscite relève également d'un apprentissage. Ainsi face à Maternité, de Modigliani, un guide propose à des élèves de 3 ans d'imiter le visage de la mère: allonger son visage, faire une petite bouche, tenter de sourire. Un élève s'exclame: «Elle est triste!»

L'esthétique épurée du tableau qui caractérise le style de l'artiste représente Jeanne Hébuterne, sa compagne depuis 1917 et leur fille, à leur arrivée sur la Côte d'Azur fuyant la misère de Paris. Les jeux de mime sont importants dans l'activité de réception, en particulier avec de jeunes enfants.

Alors, visiter les musées s'apprend-il? De façon informelle, avec les familles, par habitus; trop souvent de façon implicite à l'école, alors que les projets pédagogiques pourraient aisément intégrer cette dimension en développant une véritable conscience de ce que c'est que visiter, voir, lire et dire les œuvres et prendre plaisir à le faire!

Par Ana Chiaruttini (Professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation, Université Toulouse Jean Jaurès)

Cet article est issu du site The Conversation