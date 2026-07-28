Jardin : ai-je le droit de vendre mon surplus de fruits et légumes ?

Il est possible de revendre son surplus de fruits et légumes à son domicile ou via des plateformes spécialisées. (illustration) (Jf-gabnor / Pixabay)

Votre potager et votre verger ont été très généreux cette année ? Bien sûr, il n'est pas question de jeter le surplus de fruits et légumes de votre jardin. Ils peuvent même vous permettre de gagner quelques euros si cela reste une pratique occasionnelle et qu'il ne s'agit pas de votre principal revenu, rapporte Le Mag de la Conso .

Vous avez le droit de les vendre à votre domicile et vous avez la possibilité de faire appel à des sites spécialisés. Pourquoi ne pas tester la plateforme LePotiron, comme le suggère la radio ici . Elle se positionne comme le leader du marché. Vous pouvez vendre, troquer ou donner votre petite production à d'autres utilisateurs. Pour trouver une personne près de chez vous, il suffit de se référer à la carte interactive. Si les fruits et légumes sont acceptés, c'est aussi le cas des boutures, graines, aromates, plants...

Deux critères à respecter

Pour ne pas être imposable sur ces ventes, il faut remplir deux conditions. Votre jardin ou votre potager doit obligatoirement être accolé à votre maison, rappellent nos confrères. Le terrain en question ne doit pas dépasser une superficie de 500 m2. Si vous n'êtes pas concerné par ces deux critères, le fisc pourrait considérer vos ventes comme une activité agricole à caractère commercial. Dans ce cas, vous êtes dans l'obligation de déclarer les sommes perçues.

Si vous n'arrivez pas à trouver d'acheteurs ou que vous n'osez pas proposer votre surplus à vos voisins, le plus simple reste de tout congeler afin d'éviter le gaspillage. Après avoir récolté vos tomates ou encore vos courgettes, vous devez prendre le temps de bien les laver puis de les découper et de disposer les morceaux sur un plateau avant de les placer au congélateur, explique Le Parisien .