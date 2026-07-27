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Airbags Takata : pourquoi les propriétaires de ces modèles vont devoir payer les réparations
information fournie par Boursorama avec Newsgene 27/07/2026 à 16:25
Temps de lecture: 1 min

Les réparations des voitures Saab 9-3 et Saab 9-5, dotées d'airbags Takata défectueux, ne peuvent pas prises en charge par la marque car elle n'existe plus juridiquement en Europe. (illustration) (Pixel-mixer / Pixabay)

Les réparations des voitures Saab 9-3 et Saab 9-5, dotées d'airbags Takata défectueux, ne peuvent pas prises en charge par la marque car elle n'existe plus juridiquement en Europe. (illustration) (Pixel-mixer / Pixabay)

10.000 propriétaires de Saab en France devront financer eux-mêmes le remplacement de leurs airbags Takata défectueux. La disparition juridique de la marque en Europe depuis 2010 empêche toute prise en charge des réparations.

C'est la double pleine pour des automobilistes. Leur voiture étant dotée d'airbags Takata défectueux, ils sont invités à ne plus l'utiliser par mesure de sécurité. Mais contrairement aux autres conducteurs concernés par le rappel, ils vont devoir payer les réparations, assure Capital .

Les 10.000 propriétaires de Saab 9-3 et Saab 9-5 produites et mises en circulation entre 2005 et 2011 ont été alertés sur la situation par le ministère des Transports par courrier individuel en juin 2026. « Depuis l’achat de ma Saab, ni le constructeur, ni les autorités, ni aucun professionnel de l’automobile ne m’avaient alerté, alors que mon véhicule a passé son contrôle technique en décembre 2025 » , a dénoncé l'un d'eux auprès du Parisien .

La marque a disparu

Les réparations ne sont pas prises en charge car la marque suédoise, reprise par General Motors dans les années 1990 puis cédée au néerlandais Spyker Cars en 2010, a disparu. Elle ne dispose plus d'aucune entité juridique en Europe. General Motors a confirmé qu'il ne prenait gratuitement en charge que les rappels concernant ses marques Cadillac et Chevrolet.

Le ministère des Transports a sollicité le spécialiste Hedin Parts pour effectuer les réparations sur les Saab. Mais le montant pour les propriétaires est salé. L'automobiliste rencontré par Le Parisien a reçu un devis de 475 euros. « Je ne comprends pas pourquoi les propriétaires de Saab devraient supporter le coût d’un défaut dont ils ne sont en rien responsables » , a-t-il souligné. Les éclatements d'airbags Takata ont déjà provoqué 47 accidents, entraînant 21 décès.

Automobile / Equipementiers
© Boursorama avec Newsgene
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