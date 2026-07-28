Se déconnecter en montagne: pourquoi les refuges nous font tant de bien

Les vacances en montagne, une manière de vraiment déconnecter ? (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Surcharge mentale, fatigue chronique, frustrations diverses, mais que cherchons-nous vraiment quand nous fuyons nos écrans et nos agendas surchargés? Une étude menée auprès de randonneurs séjournant dans les refuges alpins apporte des éléments de réponse. Ce qui les motive, c'est surtout la capacité retrouvée à nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres et au monde.

La vie contemporaine est gouvernée par ce que le sociologue Hartmut Rosa appelle l'accélération sociale : toujours plus de tâches, de messages, de décisions, dans toujours moins de temps. L'individu hypermoderne est libre, mais épuisé, malade du temps et tiraillé entre différentes injonctions et responsabilités, incapable de ralentir. Le burn-out n'est plus une pathologie marginale, il est devenu un horizon malheureusement familier.

Face à cela, la demande explose pour tout ce qui promet une déconnexion radicale avec le quotidien, comme les retraites de méditation, les séjours de digital detox, mais aussi les pèlerinages… Même si cette tendance ne remettra pas en cause le tourisme de masse, elle démontre une volonté claire et croissante pour des vacances où l'on vient volontairement se perdre et couper clairement avec un quotidien très (trop?) chargé. Cette évolution s'observe également dans la demande grandissante pour les vacances en van, ou à vélo.

Par ailleurs, la randonnée est désormais le sport le plus pratiqué en France, avec 27 millions de pratiquants. Les hébergements ne sont pas en reste, avec un foisonnement d'offres facilitant la déconnexion. Les hôtels du silence en sont un bel exemple mais des formules plus anciennes connaissent également un engouement certain. Ainsi, la fréquentation des refuges alpins a bondi de 40% en 2022 par rapport à l'avant-Covid. Toutes ces évolutions démontrent qu'un changement de fond s'opère et qu'il mérite d'être étudié.

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Les refuges alpins comme échappatoire

Pour mieux comprendre le mécanisme de déconnexion, nous avons mené 45 entretiens individuels approfondis avec des randonneurs séjournant dans 12 refuges différents des Alpes françaises, complétés par 18 journées d'observation participante. Les refuges offrent une prestation relativement frugale avec un confort minimal: pas de wifi, dortoirs collectifs, menu unique servi à heures fixes, toilettes sèches, pas toujours d'eau chaude dans les douches, etc. Les refuges que nous avons étudiés ne sont accessibles qu'à pied. À leur arrivée, les randonneurs posent leurs sacs, laissent leurs chaussures de randonnée à l'entrée et socialisent avec des inconnus autour de grandes tablées.

Ce qu'ils sont nombreux à valoriser, c'est la coupure nette que cet univers de vacances leur offre spontanément. La combinaison de l'effort (la marche), l'univers montagnard naturel et grandiose, et la frugalité des refuges offrent un univers de vacances «ultra-déconnectant». Tous identifient un lâcher-prise rapide, spontané, tant physique que psychologique. Ainsi, Noé déclare «Je suis surchargé de responsabilités. Ici, il suffit de penser à la météo du lendemain et à l'heure du lever. C'est une parenthèse enchantée.»

Ces refuges sont limités en connexion digitale (pas de wifi, pas ou peu de réseau), c'est donc une coupure qui s'impose et que les usagers apprécient: «Rien que le fait de ne pas pouvoir avoir accès à Internet, ça fait vraiment du bien. Je pense à rien, je discute avec les gens. Ça nous humanise.» (Florence). Si, pour ces vacanciers, la déconnexion est la première étape des vacances, c'est aussi une condition pour qu'ils se rendent enfin disponibles pour leurs vacances et pour y vivre des moments intenses.

Une disponibilité résonante

Notre analyse de données a progressivement fait émerger un concept que nous n'avions pas anticipé, celui de disponibilité résonante. Ce dernier traduit un état spontané d'ouverture et de réceptivité qui s'installe une fois la déconnexion opérée. Cet état rend les individus capables de se reconnecter différemment à leur expérience et, plus largement, au monde environnant.

Plus précisément, l'état de disponibilité résonante est caractérisé par cinq dimensions:

l'instantanéité: vivre pleinement le moment présent, sans l'emprise des horaires ni des obligations

la sérénité: un apaisement mental profond, le sentiment de se vider de ses fardeaux

l'humilité: face à la montagne, à son échelle et à sa puissance, on retrouve sa juste place, comme en témoigne Baptiste: «J'aime me sentir tout petit, redevenir une petite chose qui galope sur la terre»

l'oisiveté: la permission (rare dans nos sociétés) de ne rien faire et de l'apprécier: «Je crois que c'est le seul endroit où je suis capable de ne rien faire» (Fabrice)

l'acceptation: les contraintes du refuge ne sont pas vécues comme des privations mais comme des conditions favorables au retour à l'essentiel.

Contrairement à la pleine conscience (en anglais mindfulness) qui nécessite un apprentissage et une intention, la disponibilité résonante survient spontanément. Ce n'est pas une technique. C'est un état que l'environnement et l'activité étudiés provoque.

Il est important de comprendre cet état car il est une clé d'entrée à une transformation importante chez nos «informants», qui va venir donner du sens à leurs vacances et à leurs vies.

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Des décisions prises en altitude

Une fois en disponibilité résonante, les randonneurs ne se reconnectent pas à ce qu'ils ont quitté, mais bien à autre chose. La première reconnexion est à eux-mêmes. La marche ouvre un espace de réflexion que la vie ordinaire ne permet plus; on vagabonde dans sa tête, on repense et réévalue des événements/situations personnels…

Ainsi, plusieurs participants évoquent des décisions prises en altitude, des priorités retrouvées, un rapport à soi plus lucide. Le quotidien est donc toujours présent, mais très différemment. La personne se recentre sur l'essentiel avec une distanciation qui ouvre un espace de réflexion dans un état d'esprit bienveillant.

Deuxièmement, les vacanciers se reconnectent aux autres. Le refuge est un lieu de socialisation spontanée, le tutoiement prend vite le dessus, on partage des tablées, on échange des conseils… Les familles retrouvent une disponibilité mutuelle que le quotidien a érodée. Dans cette dynamique, le gardien joue un rôle central : au-delà de la gestion de son refuge, il veille, guide, conseille, fédère…

Un sentiment d'émerveillement

Enfin, les usagers se reconnectent à l'univers. La confrontation à la montagne, à sa beauté et sa démesure provoque ce que certains chercheurs appellent le sentiment d'émerveillement qui convoque une révision de leur compréhension du monde et de leur manière de l'habiter.

Si notre étude porte sur un environnement très spécifique de vacances, nos résultats dépassent largement le cadre des refuges alpins. Ils viennent nous rappeler que nous avons à disposition des environnements naturels, authentiques et immersifs qui permettent spontanément de retrouver un rapport à soi et au monde, apaisé et plus riche. Ils viennent également questionner d'autres formules de vacances, certes appréciables, comme les hôtels-clubs ou les croisières. Ceux-ci tendent davantage à la reproduction en partie du quotidien plutôt que de permettre de rompre avec lui.

Une source d'iniquité?

La pratique de la randonnée en montagne soulève cependant une question d'équité car elle est socialement connotée. En effet, les adeptes de la montagne et des refuges les fréquentent souvent depuis leur enfance. Même si l'on rencontre différents types de randonneurs, les niveaux d'éducation ont tendance à rester élevés (enseignants, ingénieurs, étudiants…).

Ouvrir cet univers à des clientèles non-expertes est un enjeu de taille et qui nécessite des accompagnements aussi bien pour le matériel que la transmission de compétences et de réassurance.

Les Grecs avaient la skhole, ce temps libre, fécond et non planifié, consacré à la sagesse plutôt qu'à la productivité. Les Romains avaient l'otium, un temps de loisirs productif dédié à la lecture, l'écriture, la culture. Ces temps se sont étiolés par nos rythmes de vie effrénés. La montagne, elle, les distribue encore avec une certaine générosité, à condition qu'on en accepte ses conditions.

Par Isabelle Frochot (Maître de Conférences HDR, Comportement du Consommateur, Université Bourgogne Europe) et Alain Decrop (Professeur de marketing , Université de Namur)

Cet article est issu du site The Conversation