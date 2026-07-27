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Vacances 2026 : pourquoi vous allez regretter de ne pas avoir réservé votre séjour en avance
information fournie par Boursorama avec Newsgene 27/07/2026 à 12:02
Temps de lecture: 1 min

Selon le site Cozycozy, les prix des nuitées ont augmenté de 4,2 % en un an en France. (illustration) (Rupixen / Pixabay)

Selon le site Cozycozy, les prix des nuitées ont augmenté de 4,2 % en un an en France. (illustration) (Rupixen / Pixabay)

Depuis un an, les prix des nuitées ont fortement augmenté en France et en Europe. Selon le site Cozycozy, la hausse est d'environ 4,2 % dans l'Hexagone. Une tendance encore plus marquée à Marseille, Tenerife et Ibiza.

Mauvaise nouvelle pour les procrastinateurs ou les indécis. En France, certaines destinations de vacances ont vu leur tarif augmenter en moyenne de 4,2 % depuis un an, selon des données du comparateur de prix Cozycozy relayées par TF1 Info . Pour échapper à cette hausse, il fallait réserver en avance.

Dans son analyse, le moteur de recherche précise qu'il faut débourser en moyenne 175 euros par nuit cette année, contre 168 euros en 2025. Mais l'écart de prix le plus impressionnant est celui observé à Marseille. En effet, l'été dernier, les touristes devaient prévoir un budget de 148 euros pour dormir une nuit dans la cité phocéenne. Cette année, il est de 188 euros, soit une augmentation de 27 %.

Quelles destinations choisir ?

La ville est talonnée par Montpellier (+19,4%) et Argelès-sur-Mer (+9,6%). « La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (+8,0 %) et Nice (+7,9 %) progressent, tout comme Paris (+7,6%) » , souligne Cozycozy dans son communiqué. A l'inverse, les prix reculent sur l'île de Ré (-9,8 %), en Normandie (-9,2 %), en Vendée (-3,6 %) et dans le Pays basque (-2,6 %). « Pour les budgets serrés, Le Grau-du-Roi demeure la destination la plus abordable du classement, à 133 € la nuit. »

Cette augmentation touche également les destinations prisées en Europe, où le prix moyen par nuit est passé de 177 € à 193 € (+8,8 %). Ténérife (+20,4 %) enregistre la hausse la plus importante suivie d'Ibiza (+ 19,8 %) et de la Crète (+16,7 %). Seules Lisbonne (−2,1 %) et la Costa Brava (−1,6 %) vont à contre-courant de la tendance.

© Boursorama avec Newsgene
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