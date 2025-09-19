Vinaigre, levure, après-shampoing… Ces astuces sauvent-elles vraiment vos vêtements ?

Les méthodes rencontrées sur les réseaux sociaux ne permettront jamais de récupérer un pull rétréci au lavage. (Illustration) (MabelAmber / Pixabay)

Les astuces pour récupérer des vêtements abîmés se multiplient sur les réseaux sociaux. Si ces vidéos rencontrent un franc succès, elles ne sont pas toujours bonnes à reproduire. Certains produits utilisés peuvent en effet être dangereux et abrasifs.

De nouvelles techniques pour entretenir nos vêtements émergent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Dans de nombreuses vidéos devenues virales, on peut voir des internautes utiliser de l'après-shampoing, de la levure chimique ou encore du détergent pour rattraper leurs habits endommagés, rapporte RMC Conso .

Cela fait maintenant plusieurs années que les plateformes débordent d'astuces en tout genre. Cela vaut aussi bien pour les vêtements tachés que pour ceux qui ont rétréci au lavage ou qui ont perdu leur blanc éclatant. Mais au-delà des vues qu'elles génèrent, les astuces partagées dans ces vidéos sont-elles toujours efficaces? La réponse est non.

Des produits dangereux et abrasifs

Malheureusement pour les adeptes du détergent, bicarbonate, vinaigre blanc et autre après-shampoing, ces produits ne permettent pas de récupérer un vêtement rétréci au lavage. «Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire récupérer aux vêtements un peu d'élasticité, mais jamais leur taille initiale» , a confié à nos confrères la présidente de l'association Fashion Revolution France.

Cette dernière alerte par ailleurs sur la dangerosité de produits tels que le vinaigre ou le bicarbonate. Même constat pour l'utilisation de la levure chimique: très abrasive, elle ne ferait qu'abîmer davantage vos vêtements sans jamais leur rendre leur blancheur d'antan.

Faire attention à ses vêtements

Le plus simple pour éviter que vos habits ne rétrécissent ou ne s'abîment est d'y faire attention. «Vous devez être dans la prévention en regardant l'étiquette du pull avant de le laver» , poursuit la spécialiste. En ce qui concerne les pulls en laine, particulièrement fragiles, il est conseillé de les laver à 30°C maximum et d'utiliser un essorage doux. Les mettre dans un filet peut également permettre de les conserver plus longtemps.

Le lavage à la main peut aussi être une bonne solution, à condition de ne pas frotter le vêtement. Il suffit en effet de l'agiter dans l'eau et de l'essorer doucement. Pour ce qui de blanchir ses habits, vous pouvez les faire tremper dans du «percarbonate mélangé à de l'eau pendant une nuit (trois cuillères pour deux litres)» . Après quoi il vous suffira de les laver à 40°C. Si vous ne parvenez pas à décrypter les indications présentes sur l'étiquette, n'hésitez pas à utiliser l'application Mon Etiquette ou encore le site clevecare.info.

