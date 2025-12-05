Le prix du Coca-Cola a augmenté chez McDonald's, voici pourquoi

Le prix du Coca-Cola a augmenté chez McDonald’s. (illustration) (KelvinStuttard / Pixabay)

Depuis quelques jours, les consommateurs doivent payer un supplément de 14 centimes au McDonald’s s’ils prennent à la borne un Coca-Cola classique. Interrogé à ce sujet par RTL , le fast-food a indiqué qu’il ne faisait qu’appliquer la taxe sur les boissons sucrées, réévaluée en mars 2025. Une explication qui n’a pas suffi à contenir la colère de certains clients.

Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a introduit un nouveau barème plus sévère pour la taxe soda lancée en 2012. Elle est notamment passée de 7,30 euros à 21 euros lorsque la boisson comprend entre 5 et 8 kg de sucre ajouté par hectolitre et de 17,70 euros à 35 euros au-delà de 8 kg de sucre ajouté.

Seul le Coca impacté

En conséquence, le prix des boissons sucrées a augmenté de 11 % entre mai 2024 et mai 2025 , d’après un article d’ UFC-Que Choisir publié en juin. Or, si les producteurs sont concernés par la taxe, c’est le cas aussi des restaurateurs et des distributeurs.

Chez McDonald’s, seul le Coca-Cola classique est toutefois concerné par ce supplément. En effet, sur ses treize boissons proposées, douze ne contiennent pas de sucres ajoutés. Le géant a indiqué avoir revu plusieurs recettes pour réduire justement la teneur en sucre, donnant lieu à « une baisse de 42% de l’apport en sucres sur la boisson vendue en moyenne entre 2006 et 2023 » .