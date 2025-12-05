 Aller au contenu principal
«Carglass répare, Carglass remplace», «Chaussééée aux moines»: découvrez les slogans pub préférés des Français
information fournie par Boursorama avec Newsgene 05/12/2025 à 16:30
Temps de lecture: 1 min

Le fameux « Carglass répare, Carglass remplace » est le slogan publicitaire préféré des Français. (crédit : Adobe Stock)

Ils ont marqué l'histoire de la télé et sont entrés dans la culture populaire. Voici les 20 slogans publicitaires préférés des Français en 2025.

«Si Juvabien, c'est Juvamine!» Si cette pub vous parle, vous êtes au bon endroit. L'agence New Business, en collaboration avec Toluna, a réalisé une étude pour connaître les slogans publicitaires préférés des Français en 2025. Plus de 1.000 personnes âgées de 15 ans et plus ont été interrogées avec à la clé un top 20 qui va vous rappeler de bons souvenirs, relayé par Capital . Ce n'est pas Carglass qui dira le contraire. Avec son slogan inoubliable, le spécialiste du pare-brise a réalisé un coup de maître qui lui permet de dominer le palmarès.

Voici le classement complet:

  1. «Carglass répare, Carglass remplace»
  2. «Haribo c'est beau la vie, pour les grands et les petits»
  3. «L'Oréal, parce que vous le valez bien»
  4. «Decathlon, à fond la forme»
  5. «Nespresso, What else?»
  6. «Un Mars et ça repart»
  7. «Red Bull donne des ailes»
  8. «Orangina: Secouez-moi, secouez-moi!»
  9. «Zéro tracas, zéro blabla, MMA»
  10. «McDonald's: Venez comme vous êtes»
  11. «Chaussééée aux moines»
  12. «Quand c'est trop, c'est Tropico»
  13. «Lapeyre, y'en a pas deux!»
  14. «L'ami du petit-déjeuner, l'ami Ricoré»
  15. «Lidl, le vrai prix des bonnes choses»
  16. «Du pain, du vin, du Boursin»
  17. «Nestlé, c'est fort en chocolat»
  18. «Si Juvabien, c'est Juvamine»
  19. «Optic 2000»
  20. «Intermarché: Tous unis contre la vie chère

A lire aussi:

6 sites de location de vêtements pour tous les budgets et toutes les occasions

Quels sont ces quatre sites qui proposent des cosmétiques à prix cassés?

Action, Gifi, Normal, Hema... Les magasins discount pullulent en Île-de-France… sauf à Paris

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Louer ses équipements sportifs au lieu de les acheter est une option intéressante. ( crédit photo : Getty Images )
    La location d’équipements permet de réduire le coût des activités sportives
    information fournie par Le Particulier pour Conso 07.12.2025 16:30 

    Décathlon propose un service innovant de location d'équipements sportifs pour les sportifs occasionnels ou les pratiquants réguliers. Cette solution donne accès à du matériel de qualité tout en maîtrisant son budget, sans engager de dépenses lourdes pour un usage ... Lire la suite

  • 86% des individus estiment que l'occasion permet d'acheter plus d'objets. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    À Noël, des cadeaux de seconde main sous le sapin?
    information fournie par The Conversation 07.12.2025 14:00 

    Une étude de Tripartie, plate-forme sécurisant les paiements pour des produits de seconde main, en témoigne: le marché de l'occasion devient une alternative de plus en plus considérée par un nombre croissant de consommateurs. «La demande de produits d'occasion ... Lire la suite

  • Chef à domicile, livraison de plats, traiteur: des solutions pour offrir un festin à vos convives. ( crédit photo : Getty Images )
    3 idées pour un repas de fête à la maison sans cuisiner
    information fournie par Le Particulier pour Conso 07.12.2025 12:30 

    Vous recevez vos proches pour les fêtes, mais vous n'avez pas envie de passer le réveillon derrière les fourneaux? Chef à domicile, livraison de plats, traiteur: découvrez nos bons plans pour un festin des plus réussis pour vos convives. Un chef à domicile Offrez-vous ... Lire la suite

  • Les villages fantômes sont devenus des lieux touristiques à part entière. ( crédit photo : Getty Images )
    Découvrez 5 villages fantômes incroyables sans vous ruiner
    information fournie par Le Particulier pour Conso 07.12.2025 08:30 

    Les villages fantômes, témoins d’un passé révolu, fascinent par leur atmosphère unique et mystérieuse. Chargés d’histoire, ils stimulent notre imagination et attirent de plus en plus de visiteurs. Grâce aux associations de sauvegarde, ces hameaux abandonnés se ... Lire la suite

