«Carglass répare, Carglass remplace», «Chaussééée aux moines»: découvrez les slogans pub préférés des Français

Le fameux « Carglass répare, Carglass remplace » est le slogan publicitaire préféré des Français. (crédit : Adobe Stock)

Ils ont marqué l'histoire de la télé et sont entrés dans la culture populaire. Voici les 20 slogans publicitaires préférés des Français en 2025.

«Si Juvabien, c'est Juvamine!» Si cette pub vous parle, vous êtes au bon endroit. L'agence New Business, en collaboration avec Toluna, a réalisé une étude pour connaître les slogans publicitaires préférés des Français en 2025. Plus de 1.000 personnes âgées de 15 ans et plus ont été interrogées avec à la clé un top 20 qui va vous rappeler de bons souvenirs, relayé par Capital . Ce n'est pas Carglass qui dira le contraire. Avec son slogan inoubliable, le spécialiste du pare-brise a réalisé un coup de maître qui lui permet de dominer le palmarès.

Voici le classement complet:

«Carglass répare, Carglass remplace» «Haribo c'est beau la vie, pour les grands et les petits» «L'Oréal, parce que vous le valez bien» «Decathlon, à fond la forme» «Nespresso, What else?» «Un Mars et ça repart» «Red Bull donne des ailes» «Orangina: Secouez-moi, secouez-moi!» «Zéro tracas, zéro blabla, MMA» «McDonald's: Venez comme vous êtes» «Chaussééée aux moines» «Quand c'est trop, c'est Tropico» «Lapeyre, y'en a pas deux!» «L'ami du petit-déjeuner, l'ami Ricoré» «Lidl, le vrai prix des bonnes choses» «Du pain, du vin, du Boursin» «Nestlé, c'est fort en chocolat» «Si Juvabien, c'est Juvamine» «Optic 2000» «Intermarché: Tous unis contre la vie chère

A lire aussi:

6 sites de location de vêtements pour tous les budgets et toutes les occasions

Quels sont ces quatre sites qui proposent des cosmétiques à prix cassés?

Action, Gifi, Normal, Hema... Les magasins discount pullulent en Île-de-France… sauf à Paris