Vente de SFR : ce qui pourrait changer pour les clients abonnés ces prochains mois

Des millions d'abonnés SFR pourraient voir leur contrat évoluer ces prochains mois. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Ça bouge dans le monde des télécommunications. Après une première proposition de rachat à 17 milliards d’euros en octobre dernier, aussitôt refusée par Altice France, les trois grands opérateurs Bouygues Telecom, Iliad (maison mère de Free) et Orange ont annoncé s’être entendus sur une nouvelle offre de 20,35 milliards d’euros pour le rachat de SFR. Cet accord sur le prix ouvre une phase de « négociations exclusives » entre les entreprises et Altice, selon un communiqué relayé par Actu.fr .

Une opération qui pourrait rebattre les cartes du secteur, avec un retour à trois opérateurs en France pour la première fois depuis l’arrivée de Free en 2012. Mais cela va-t-il changer quelque chose pour les 25 millions d’abonnés SFR ?

Pas de changement immédiat pour les clients

Plus ou moins, répond RTL . Une fois la vente conclue, les abonnements ne s’arrêteraient évidemment pas du jour au lendemain. Ils seraient simplement transférés vers les opérateurs repreneurs. À ce stade, les actifs seraient répartis de la manière suivante : 42 % pour Bouygues Telecom, 31 % pour Free et 27 % pour Orange. Bouygues récupérerait donc la part la plus importante, ainsi que le segment B2B de l’entreprise.

Les termes des contrats liant aujourd’hui les abonnés SFR à leur futur opérateur pourraient de fait évoluer. Les clients devront notamment surveiller d’éventuelles hausses de tarifs. Avec moins de concurrence sur le marché, les opérateurs pourraient disposer de davantage de marge pour augmenter leurs prix.

Un calendrier encore long

Les consommateurs disposent néanmoins d’un levier : en cas de hausse tarifaire, ils sont autorisés à résilier sans frais leur abonnement pour se tourner vers une offre moins onéreuse.

Le changement n’est toutefois pas pour tout de suite. Les négociations doivent suivre un calendrier précis. Selon le communiqué, cette phase devrait s’achever le 15 mai prochain, avant une consultation des instances représentatives du personnel. L’opération devra ensuite obtenir les autorisations réglementaires nécessaires, notamment de l'Arcom et de l'Autorité de la concurrence. « Il n'y a aucune certitude à ce stade que cette opération soit réalisée » , assure d’ailleurs le communiqué. Les clients de SFR seront informés en cas d’évolution de leur situation.