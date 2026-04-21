Pourquoi les adultes qui adorent les parcs d’attractions Disney sont‑ils si souvent victimes de préjugés?

Que cherchent dans ce «royaume enchanté» les adultes qui adorent Disney? (crédit: Adobe Stock)

Si vous avez un jour laissé entendre que vous aviez envie d'aller (ou de retourner) à Disneyland Paris sans enfants, vous avez peut-être vu des amis hausser les sourcils, pousser des soupirs ou même vous lancer des regards méprisants… Le sujet paraît léger, mais on peut l'analyser sous un angle philosophique, autour de la question de l'authenticité.

Les critiques visant les adultes fans des parcs d'attraction Disney ne vient pas seulement du fait qu'ils pensent que Disney est réservé aux enfants, ou que c'est trop cher. Cette critique repose surtout sur ce que j'appelle «l'objection d'authenticité»: la conviction qu'il y a quelque chose de fondamentalement méprisable dans les visites de parcs à thème, car elles se déroulent dans un environnement entièrement «faux». Les montagnes et les rivières artificielles, les manèges qui n'offrent rien de plus qu'une distraction, les gens déguisés en personnages fictifs…

Si certains expriment parfois ce point de vue sur le ton de la plaisanterie, d'autres estiment que cet environnement factice frôle l'abomination culturelle. Un forum en ligne américain cite explicitement le caractère artificiel des parcs Disney comme une raison de ne pas y aller, soulignant que «le personnel souriant, la musique d'ambiance, l'aménagement paysager parfait» peuvent donner une impression «inquiétante et excessivement contrôlée».

La journaliste E. J. Dickson, elle-même fan de Disney, admet que les visiteurs des parcs Disney «dépensent volontiers des milliers de dollars (ou d'euros, à Paris, ndlr) pour une expérience émotionnelle authentique dont ils savent, au moins à un certain niveau, qu'elle n'est pas authentique du tout». Et un avis représentatif de ce courant critique sur Trip Advisor qualifie Disneyworld d'«expérience fausse, commerciale et étouffante». Si vous êtes un adepte de la décroissance et que vous n'aimez pas la chaleur, cette critique du parc est tout à fait justifiée: oui, Disney cherche clairement à gagner de l'argent, et il fait chaud en Floride.

Mais en tant que philosophe ayant récemment publié un livre, The Magic Kingdom and the Meaning of Life (non traduit en français), j'ai un peu plus de mal à comprendre les critiques qualifiant les parcs de faux.

Disney n'a pas honte de ce qu'il est

Les professeurs de marketing George Newman et Rosanna Smith soulignent que les philosophes ont généralement abordé la question de l'authenticité en se demandant si «les choses sont bien ce qu'elles prétendent être».

Appliquons ce critère aux parcs Disney: se présentent-t-ils comme autre chose que des parcs d'attractions sur le thème de Disney?

Il existe des raisons légitimes de se plaindre de l'authenticité de certaines expériences. Si vous achetez un billet pour une exposition Van Gogh, vous pourriez légitimement vous plaindre si vous découvriez que seules des reproductions étaient exposées. Le fait que vous n'ayez pas pu faire la différence en regardant les tableaux n'aurait aucune importance: vous n'auriez pas vécu l'expérience authentique de voir les œuvres originales de Van Gogh.

En revanche, les attractions Disney ne prétendent pas être autre chose que ce qu'elles sont.

Lorsque les visiteurs des Disney's Hollywood Studios montent à bord de l'attraction Mickey and Minnie's Runaway Railway, ils savent qu'ils ne se trouvent pas réellement dans un train fou conduit de manière incompétente par un chien doué de parole nommé Goofy. Si Disney avait commercialisé l'attraction comme étant autre chose (disons, un voyage en train à grande vitesse pour enfants), il y aurait peut-être lieu de se plaindre de son caractère factice.

Ce n'est clairement pas ce à quoi s'attendent ceux qui font la queue pour vivre cette expérience. Monter à bord du Runaway Railway n'est peut-être pas votre façon préférée de passer le temps, mais il n'y a rien de factice dans ce qu'il prétend être.

Qui êtes-vous pour juger?

Si la forme initiale de l'objection relative à l'authenticité est relativement facile à déconstruire, une autre préoccupation se cache dans cette critique: l'idée que les fans de Disney seraient en quelque sorte faux eux-mêmes, en raison de leur goût pour ce monde artificiel.

La nature précise de cette critique est un peu difficile à caractériser. Mais elle implique la conviction que les personnes qui passent beaucoup de temps dans des environnements artificiels ont tendance à se bercer d'illusions d'une manière qui les empêche de comprendre et d'entrer en contact avec leur véritable moi. Des termes tels que «authenticité existentielle» ou «moi authentique» semblent saisir ce qui est en jeu.

La spécialiste des médias Idil Galip a souligné le fait que les parcs sont «conçus et testés auprès de groupes cibles; il y a énormément de travail pour vendre ce genre d'expérience». Il s'agit de provoquer «une rupture avec la société ordinaire ou la vie réelle».

Ce lien supposé entre le monde factice de Disney et la corruption de son moi authentique est clairement mis en évidence dans les descriptions des soi-disant «adultes Disney».

Dickson détaille ce point de vue dans son article de Rolling Stone, «Disney Adults»: «Être fan de Disney à l'âge adulte, c'est se déclarer rien de moins qu'un idiot sans esprit critique, confortablement lové dans ses privilèges, figé dans un état d'adolescence permanente… refusant de reconnaître la triste réalité: les rêves ne se réalisent pas vraiment.»

Mais je m'inscris en faux contre l'idée selon laquelle l'amour de Disneyworld rendrait les gens faux ou inauthentiques.

Comme l'affirme la journaliste et blogueuse A.J. Wolfe dans son livre publié en 2025, Disney Adults , même les plus fervents adeptes de Disney échappent à toute catégorisation simpliste. Aucun d'entre eux, explique-t-elle, ne semble fuir sa véritable personnalité ni même essayer le moins du monde de vivre dans un monde imaginaire.

Par exemple, Wolfe dresse le portrait de Lady Chappelle, une tatoueuse britannique qui s'est installée à San Diego, où elle réalise exclusivement des tatouages sur le thème de Disney. Il y a aussi Brandon, une drag queen d'Hollywood qui a conçu une cuisine sur le thème du Carousel of Progress en l'honneur de l'attraction qui se trouve désormais au Magic Kingdom de Disney à Orlando, en Floride.

Ces personnes sont représentatives de la quasi-totalité des «Disney Adults»: ils sont passionnés par Disney, mais ils sont également passionnés par le tatouage, le drag et une myriade d'autres activités.

Pour les «Disney Adults», écrit Wolfe, l'affection pour Disney ajoute surtout «une touche de couleur et d'éclat (peut-être un sens, une motivation ou une inspiration si vous avez de la chance) au chef-d'œuvre complexe et en constante évolution qu'est [leur] vie».

Et si cette complexité s'applique aux plus fervents fans de Disney, il est d'autant plus problématique de présenter les visiteurs occasionnels sous un jour aussi négatif.

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Les vertus du «Royaume enchanté»

Si les parcs à thème ne sont pas votre tasse de thé, ce n'est pas grave. Vous pouvez mener une vie merveilleuse sans jamais mettre les pieds à Epcot ou à Animal Kingdom.

Mais comme je le souligne dans le Royaume enchanté et le sens de la vie , Disneyworld possède un certain nombre de qualités que ses détracteurs ont souvent tendance à ignorer.

Je pense que c'est un endroit aussi bien qu'un autre pour que des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes capacités se réunissent et se créent de précieux souvenirs. Lorsque je fais le manège Tiana's Bayou Adventure avec ma femme et notre fille atteinte d'un handicap intellectuel, chacun y trouve son compte: juste ce qu'il faut de sensations fortes et d'histoire pour les adultes, sans que cela soit trop intense pour ma fille. C'est une combinaison difficile à trouver ailleurs.

De plus, comme nous sommes transportés loin de notre routine quotidienne, les parcs peuvent également offrir des occasions surprenantes de réflexion. Par exemple, j'ai beaucoup réfléchi aux attentes culturelles liées au bonheur pendant mes séjours à Disney. Dois-je essayer de maximiser mon plaisir pendant ce court séjour? Ou simplement prendre chaque jour comme il vient? J'ai appris à adopter cette dernière approche.

J'ai également appris à apprécier la valeur du plaisir anticipé, ce sentiment positif que l'on éprouve en attendant avec impatience quelque chose avant qu'il ne se produise. Cela m'est venu en réfléchissant à tout le temps que les gens passent à faire la queue dans les parcs d'attractions.

Oui, nombreux sont ceux qui souhaitent simplement utiliser l'univers de Disney (parcs d'attractions, films ou autres) pour échapper au train-train quotidien. Mais la recherche d'une telle évasion constitue-t-elle une plus grande menace pour l'authenticité que de s'évader en jouant à des jeux vidéo, en regardant du sport, en lisant des romans érotiques ou en consommant de la drogue et de l'alcool?

Est-il possible de se perdre dans la fantaisie? Bien sûr! Tout comme il est possible de se perdre dans sa carrière, ses relations ou ses loisirs. Mais à l'ère des comptes de réseaux sociaux soigneusement orchestrés, du marketing d'influence et du double langage politique, les mondes artificiels de Disney pourraient bien offrir plus d'authenticité qu'on ne le pense.

Par Adam Kadlac (Teaching Professor of Philosophy, Wake Forest University)

Cet article est issu du site The Conversation