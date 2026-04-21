Pistolet mal raccroché et vol de code bancaire : gare à ces arnaques à la pompe pendant le plein

Les arnaques à la pompe se multiplient. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Avec la hausse des prix des carburants ces dernières semaines, les escrocs redoublent d'imagination pour flouer les automobilistes. Dernière arnaque en date, dénoncée par un supermarché de Vendée et relayée par nos confrères de Ouest-France : le pistolet mal raccroché à la pompe. Une méthode qui peut également être doublée par celle de la lecture magnétique du code de la carte bancaire, constatée en France et en Belgique. On vous explique ces deux supercheries.

Une boulette pour bloquer le système

La première commence quand un automobiliste en détresse vous aborde à la station-service pour vous demander de l'aide. Il vous explique qu'il est en panne d'essence et qu'il n'a pas de carte bancaire pour se servir à la pompe. Il vous demande donc de mettre quelques euros de carburant à sa place, avec votre bancaire, en échange d'un remboursement en espèces.

Mais avant de vous cibler, l'arnaqueur a pris soin de bloquer la pompe avec une petite boulette en aluminium. Le pistolet ne peut pas être complètement raccroché, ce qui ne met pas fin à la transaction. Une fois que vous avez quitté la station, l'escroc peut alors continuer son plein en débitant votre carte bleue.

La copie de la puce et du code

« Quand on paie par carte, le crédit maximum est de 150 euros. Si vous ne mettez que 60 euros de carburant et que le pistolet a été mal raccroché, la personne suivante peut faire un plein à 90 euros » , explique le gérant de l’Hyper U de Challans à Ouest-France .

Autre fraude, beaucoup plus sournoise et difficile à repérer : le vol du code de carte. Comme le relaie le site belge de RTL , la pratique consiste en un dispositif magnétique inséré dans le lecteur de la pompe, qui permet de récupérer des données sensibles de la puce. « C’est ce qu’on appelle du schimming, un peu à l’instar du skimming qui fonctionnait avec les cartes, avec les bandes magnétiques , détaille un spécialiste. Le système permet aussi d’enregistrer le code qui est utilisé et dès lors, dès qu’on a la puce et le code, on peut reproduire la carte. »

Faire preuve de vigilance

Il est conseillé de redoubler de vigilance au moment de faire le plein. Si une personne vous aborde, proposez-lui d'abord d'appeler une dépanneuse. Si vous décidez tout de même de l'aider, vérifiez que le pistolet a bien été raccroché à la pompe et récupérez le ticket de caisse qui prouve la fin de la transaction.

Si vous avez été victime de la seconde arnaque, vous ne pourrez réagir qu'une fois votre carte utilisée par les escrocs et l'argent débité sur votre compte. Il faudra alors déposer plainte puis vous tourner vers votre banque pour faire opposition et faire valoir vos droits.