Envie d'une petite sieste en plein vol ? Cette compagnie va ouvrir des couchettes dans ses avions

Air New Zealand va proposer à ses passagers de s'allonger sur des couchettes en plein vol. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

S'offrir une petite sieste ou une pause au calme pendant un vol long-courrier ? C'est ce que va proposer Air New Zealand sur certaines liaisons entre New York et Auckland, à partir du mois de novembre prochain. La compagnie néo-zélandaise va en effet ouvrir des capsules-dortoirs aux passagers de la classe économique, qui pourront s'allonger pendant quelques heures.

Améliorer l'expérience de voyage

Ce service, baptisé « Skynest », a été développé sur les Boeing 787-9 Dreamliner et se compose de six cabines avec lits superposés. Chaque capsule aura son propre lit, avec éclairage d'ambiance, ventilation et prises de recharge. Cet espace ne pourra accueillir que douze personnes en même temps, au moins âgées de 15 ans. Les enfants doivent quant à eux être accompagnés d'un adulte.

« Pour un pays aussi isolé que la Nouvelle-Zélande, le voyage compte , assure dans un communiqué le directeur général d'Air New Zealand, Nikhil Ravishankar. Le tourisme représente un secteur de 46 milliards de dollars néo-zélandais, mais sa croissance dépend de la volonté des voyageurs de passer de longues heures dans les airs pour s'y rendre » .

Un surcoût pour les passagers

Le responsable estime que Skynet améliore « l'expérience de voyage » . « En offrant à davantage de passagers la possibilité de se reposer correctement sur les vols long-courriers, il contribue à rendre les voyages à destination et en provenance de la Nouvelle-Zélande plus agréables » , conclut Nikhil Ravishankar.

« Ces séances sont conçues pour respecter les cycles de sommeil naturels et permettre de s'installer, de s'endormir et de se réveiller en douceur » , indique encore la compagnie. Mais attention, ces couchettes individuelles ne seront accessibles que quatre heures par vol et devront être réservées en supplément de son siège. Il faudra donc débourser près de 250 euros pour en bénéficier.