Nouvelle Peugeot 408 : design audacieux et expérience de conduite inégalée

Profitez des atouts de la Nouvelle Peugeot 408 au service de votre expérience de conduite.

Contenu sponsorisé. Avec sa fameuse silhouette fastback, la Nouvelle Peugeot 408 va séduire les conducteurs les plus exigeants ainsi que leurs passagers grâce à des sensations de conduite uniques. Découvrez tous ses atouts et caractéristiques.

L'allure de la Nouvelle Peugeot 408 : une élégance distinctive

La Nouvelle Peugeot 408 ne passera pas inaperçue à l'arrêt, comme en mouvement. En effet, son design unique attire les regards.

Dès le premier contact visuel, le « Waouh » est garanti. Cela passe d'abord par la nouvelle teinte signature « vert fascinant » qui lui confère un style empreint de caractère (quatre autres couleurs sont disponibles).

Puis, son identité se révèle pleinement sur la route : regard perçant avec sa signature lumineuse à trois griffes, blason lumineux à l'avant et nouvelle signature arrière avec lettrage rouge lumineux : il n'y a alors plus de doute sur l'allure charismatique et le côté avant-gardiste de la Nouvelle Peugeot 408.

Nouvelle Peugeot 408 : quelles sont les versions disponibles ?

La Nouvelle Peugeot 408 propose plusieurs versions pour répondre au quotidien des clients et à tous leurs déplacements, individuels ou familiaux.

Trois motorisations sont disponibles : électrique, hybride et hybride rechargeable. La Nouvelle Peugeot E-408 est dotée d'un moteur électrique de 213 ch (157 kW) et 343 Nm de couple ; la batterie se recharge de 20 % à 80 % en environ 30 minutes et permet de parcourir jusqu'à 456 km en autonomie. Pour la version hybride de 145 ch (107 kW) associée à une boîte automatique électrifiée à double embrayage 6 rapports, la batterie se recharge en roulant, ce qui permet de fonctionner en mode électrique zéro émission la moitié du temps en ville. Quant à la version hybride rechargeable, la combinaison du moteur essence de 180 ch (132 kW) avec un moteur électrique de 92 kW offre une autonomie électrique de 85 km pour les trajets quotidiens en ville.

électrique, hybride et hybride rechargeable.

À retenir : quel que soit le choix de motorisation, l'efficience de la Nouvelle Peugeot 408 grâce à sa forme aérodynamique permet d'optimiser sa consommation électrique.

Deux fonctionnalités innovantes viennent compléter les attributs de la Nouvelle Peugeot E-408 100 % électrique : Plug & Charge (reconnaissance automatique et rapide du véhicule par la borne sans badge ni carte bancaire) et Vehicle-to-Load (fonction qui permet d'utiliser la batterie haute tension du véhicule pour alimenter des appareils électriques, comme recharger un vélo électrique).

viennent compléter les attributs de la Nouvelle Peugeot E-408 100 % électrique : (reconnaissance automatique et rapide du véhicule par la borne sans badge ni carte bancaire) et (fonction qui permet d'utiliser la batterie haute tension du véhicule pour alimenter des appareils électriques, comme recharger un vélo électrique). Trois niveaux de finitions existent pour chaque motorisation en fonction des équipements supplémentaires souhaités : Allure, GT et GT exclusive. La configuration finale du véhicule est ainsi personnalisable par le client.

À noter : dans tous les cas, le conducteur bénéficie de l'i-Cockpit intuitif pour un plaisir de conduite amplifié.

Un habitacle raffiné et des équipements technologiques enrichis dans la Nouvelle Peugeot 408

Le design intérieur de la Nouvelle Peugeot 408 est particulièrement soigné. Tout donne envie de profiter de son habitacle élégant et accueillant, ainsi que de son expérience de conduite.

Tout d'abord, la Nouvelle Peugeot 408 est dotée d'un intérieur lounge assurant une ambiance haut de gamme : sièges enveloppants, performance du système audio hi-fi et tissus de haute qualité pour les amateurs d'esthétique et de belles matières durables.

Ensuite, la Nouvelle Peugeot 408 offre un espace et un confort de grande routière : habitabilité arrière généreuse et volume de coffre jusqu'à 536 litres, adaptés aux grandes tribus ou aux chargements plus importants.

Enfin, à chaque sortie, sérénité et plaisir de conduite sont au rendez-vous, grâce à des outils performants. La Nouvelle Peugeot 408 est en effet équipée de la nouvelle génération d'i-Cockpit® avec combiné numérique 3D, système i-Connect Advanced avec navigation connectée et services embarqués, et aides à la conduite de dernière génération pour plus de sécurité.

A savoir Nouvelle Peugeot 408 : une fabrication française ! Cette nouvelle voiture haut de gamme est assemblée à l'usine de Mulhouse pour un impact positif sur le tissu économique local. Ainsi, en choisissant la Nouvelle Peugeot 408, les clients pourront allier l'innovation technologique à la créativité tricolore.

En prenant le volant de la Nouvelle Peugeot 408, vos attentes en termes de véhicule de caractère, de standing et de performance ne seront plus jamais les mêmes. Venez essayer cette expérience automobile inédite…

En savoir plus sur la Nouvelle Peugeot 408

Sophie Perquey