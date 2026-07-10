Vacances : près de sept Français sur dix ont déjà trop dépensé en raison de la pression sociale (notamment celle des amis)

Les vacances entre amis peuvent parfois mal tourner en raison des écarts de revenus. (illustration) (MBatty / Pixabay)

Le piège des vacances entre amis, vous connaissez ? Une étude réalisée par Yomoni, société spécialisée dans la gestion de patrimoine, et relayée par Capital , met en lumière ce phénomène qui touche visiblement de nombreux Français. En effet, 69 % des sondés reconnaissent avoir déjà trop dépensé pour suivre le rythme du groupe pendant leurs congés.

Et c'est bien lorsque ce groupe est constitué d'amis, que la pression est la plus forte. Ils sont 33% à déclarer avoir dépassé leur budget dans ce contexte, contre 19% lors de vacances en famille et 17% en couple, détaille Capital .

29% des Français ont déjà décliné des vacances entre amis

Il est aussi difficile pour les Français de parler argent entre amis. 52% des sondés affirment ainsi avoir déjà payé davantage que leur part pour éviter un conflit. Et seuls 12% d'entre eux disent demander immédiatement le remboursement d'une somme avancée.

Les difficultés commencent lorsque d'importants écarts de revenus existent au sein d'un groupe. Ainsi, selon cette étude, environ trois Français sur quatre ont déjà refusé ou envisagé de refuser une invitation pour des raisons financières. Près de trois Français sur dix (29%) ont déjà décliné des vacances avec des amis dont le niveau de dépenses était jugé trop élevé. Et près de 3 sur dix reconnaissent l'avoir envisagé sans jamais oser l'exprimer.