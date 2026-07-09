Canicule : face à la forte demande, le prix moyen des ventilateurs et des climatiseurs flambe

Le prix des ventilateurs a bondi ces dernières semaines en raison des vagues de chaleur. (illustration) (catcher3331 / Pixabay)

Les épisodes caniculaires poussent les Français à s’équiper. Selon les chiffres du cabinet Nielsen relayés par Ouest-France , en seulement deux semaines lors du mois de juin 2026, les Français ont acheté près de 1,8 million de ventilateurs et 160 000 climatiseurs, soit des hausses respectives de 66 % et 34 % par rapport à la même période l'an dernier.

Ces achats massifs ont fait grimper les prix, selon l'observatoire de la consommation de Que Choisir Ensemble . Le prix moyen des ventilateurs relevé sur 19 sites marchands a bondi de 46 % depuis le 2 juillet, dépassant désormais 120 euros contre moins de 90 euros pour la première quinzaine de juin. Les climatiseurs ont vu leur prix augmenter moitié moins (22 %).

De nouveaux appareils plus chers

Les ruptures de stock sont la cause principale de cette flambée des prix : les modèles les moins chers disparaissent et sont remplacés par des appareils plus coûteux. Les produits retirés de la vente en juin s'affichaient en moyenne à 85 euros. Ceux qui les ont remplacés sont proposés à 135 euros, soit 55 % de plus. Quand les prix sont bas, c'est la cohue, comme avec l'opération de Lidl qui a proposé 200 000 ventilateurs et climatiseurs à partir de 3,99 euros.

Ces nouveaux équipements ont une incidence sur la consommation d'électricité. L'entreprise Hello Watt, qui suit la consommation de 228 000 foyers équipés de climatisation, a mesuré une hausse de 51 % de la consommation lors de la canicule du 22 au 27 juin, par rapport à la première semaine du mois.