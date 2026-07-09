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Canicule : face à la forte demande, le prix moyen des ventilateurs et des climatiseurs flambe
information fournie par Boursorama avec Newsgene 09/07/2026 à 16:02
Temps de lecture: 1 min

Le prix des ventilateurs a bondi ces dernières semaines en raison des vagues de chaleur. (illustration) (catcher3331 / Pixabay)

Le prix des ventilateurs a bondi ces dernières semaines en raison des vagues de chaleur. (illustration) (catcher3331 / Pixabay)

Les vagues de chaleur font exploser les ventes de ventilateurs et de climatiseurs en France. Mais cette frénésie d'achats est marquée par des tensions en magasin, une flambée spectaculaire des prix, et une augmentation de la facture d'électricité.

Les épisodes caniculaires poussent les Français à s’équiper. Selon les chiffres du cabinet Nielsen relayés par Ouest-France , en seulement deux semaines lors du mois de juin 2026, les Français ont acheté près de 1,8 million de ventilateurs et 160 000 climatiseurs, soit des hausses respectives de 66 % et 34 % par rapport à la même période l'an dernier.

Ces achats massifs ont fait grimper les prix, selon l'observatoire de la consommation de Que Choisir Ensemble . Le prix moyen des ventilateurs relevé sur 19 sites marchands a bondi de 46 % depuis le 2 juillet, dépassant désormais 120 euros contre moins de 90 euros pour la première quinzaine de juin. Les climatiseurs ont vu leur prix augmenter moitié moins (22 %).

De nouveaux appareils plus chers

Les ruptures de stock sont la cause principale de cette flambée des prix : les modèles les moins chers disparaissent et sont remplacés par des appareils plus coûteux. Les produits retirés de la vente en juin s'affichaient en moyenne à 85 euros. Ceux qui les ont remplacés sont proposés à 135 euros, soit 55 % de plus. Quand les prix sont bas, c'est la cohue, comme avec l'opération de Lidl qui a proposé 200 000 ventilateurs et climatiseurs à partir de 3,99 euros.

Ces nouveaux équipements ont une incidence sur la consommation d'électricité. L'entreprise Hello Watt, qui suit la consommation de 228 000 foyers équipés de climatisation, a mesuré une hausse de 51 % de la consommation lors de la canicule du 22 au 27 juin, par rapport à la première semaine du mois.

Canicule
Environnement
© Boursorama avec Newsgene
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