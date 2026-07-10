Canicule: pourquoi le vrai coût des coupures d’électricité n’apparaît dans aucun chiffre officiel

Au cours de la canicule de juin 2026, au total 335.000 foyers ont été privés d’électricité au fil des incidents, en France. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Combien coûtent les coupures d'électricité provoquées par les canicules? Si ce chiffre reste absent des données officielles, le chercheur en économie de l'énergie Jean-Baptiste Vaujour s'est néanmoins attelé à une estimation de ce coût pour la dernière vague de chaleur extrême, en agrégeant les différents chiffres disponibles. Il nous montre, à travers cet exercice, combien notre système semble voué à subir plutôt qu'à anticiper si l'on ne prend pas ce coût en compte.

Le 23 juin 2026, vers 21 heures, une explosion au poste électrique de Squividan près de Quimper, prive de courant jusqu'à 120.000 foyers du sud-ouest du Finistère. La préfecture attribue l'incident aux fortes chaleurs. La France traverse alors une canicule d'une sévérité exceptionnelle.: le 25 juin deviendra la journée la plus chaude jamais relevée à l'échelle nationale depuis 1947.

Ces coupures ont des impacts directs et diffus sur la santé publique: arrêt des climatiseurs et des ventilateurs, mais aussi des machines respiratoires à domicile et généralement de tous les appareils médicaux, par exemple. Leurs conséquences contribuent à la dangerosité des épisodes caniculaires.

L'image est saisissante, mais elle pose également une question peu traitée: quel est le coût pour la collectivité de tels épisodes et, par ricochet, vaut-il la peine d'investir pour s'en prémunir?

Un épisode, un ordre de grandeur

Lors d'un pic de chaleur, le réseau électrique est fortement mis sous pression. Ses différents composants montent à des températures importantes, ce qui peut mener à des dysfonctionnements, combustions ou même explosions pour les transformateurs. La capacité de transit du système se trouve de plus contrainte, un câble chaud dissipant moins bien la chaleur et voyant de surcroît sa résistance augmenter.

Sur la période du 19 au 27 juin 2026, un recensement de la presse régionale (La Voix du Nord, Ouest-France, Le Télégramme, Sud Ouest, La Dépêche, Le Progrès, Le Dauphiné libéré, La Provence, Le Parisien, Le Monde, France Bleu/ICI et Actu.fr, notamment) et des communiqués d'Enedis et du Réseau de transport de l'électricité (RTE) permet d'identifier une trentaine de coupures localisées d'ampleur, pour un cumul d'environ 335.000 foyers privés d'électricité au fil des incidents, et près de 50.000 au plus fort simultané, le 25 juin, quand Enedis active sa force d'intervention rapide électricité (FIRE). Ces chiffres sont une estimation basse: seuls les incidents médiatisés sont captés, et les coupures brèves ou fortement localisées échappent au décompte.

Combien cela représente-t-il en euros? La grandeur la plus directe est l'énergie non distribuée, que l'on peut estimer à environ 2 gigawattheures (GWh) pour la période considérée, sur la base des profils-types de consommation, de la durée des coupures et du nombre de foyers concernés.

Valorisée au coût de l'énergie non distribuée (33.000 euros par mégawattheure [MWh], arrêté du 5 août 2022, sur proposition de la Commission de la régulation de l'énergie, CRE, et de RTE), elle situe le coût de cet épisode autour de 66 millions d'euros ; avec une hypothèse plus prudente (20.000 €/MWh, valeur illustrative du ministère), la fourchette descend à 40 millions d'euros. Soit un repère central de l'ordre de 60 millions d'euros .

Mais ce montant ne couvre que l'électricité non livrée. Il laisse de côté la mobilisation et les réparations d'Enedis, les pertes économiques indirectes des entreprises et des ménages, et surtout toutes les coupures diffuses non répertoriables dans le présent décompte. Le coût réel est donc significativement supérieur.

Plusieurs fois par an désormais

À partir de là, l'erreur serait de lire ces 60 millions d'euros comme un accident isolé. Depuis 2000, une vague de chaleur frappe la France quasiment chaque année, et souvent plusieurs fois: deux épisodes en 2025, trois en 2022, selon Météo-France. Le nombre de jours de vague de chaleur a doublé entre 2006–2015 et 2016–2025, et la trajectoire de référence pour l'adaptation prévoit une multiplication par cinq de tels jours, d'ici 2050.

Si l'on retient deux épisodes majeurs par an, en tendance récente, le coût visible des seules coupures atteint déjà l'ordre de 120 millions d'euros par an . S'il devait être traduit par un prix dans les factures, cela équivaudrait à une hausse de 3 euros par client par an environ. C'est un flux récurrent, non un événement exceptionnel. Et ce flux croît avec le réchauffement du climat.

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La partie immergée de l'iceberg

Sous la surface, un coût diffus s'accumule toute l'année: les coupures ordinaires, brèves et dispersées, que résume le critère B. Cet indicateur mesure la durée moyenne annuelle de coupure par client basse tension suivie par la CRE. Il est considéré, jusqu'à aujourd'hui, comme une mesure de référence pour jauger de la qualité d'un réseau.

En 2025, il s'établit en moyenne nationale à environ 62 minutes par client et par an, hors événements exceptionnels (Enedis). Cet indicateur agrège les coupures liées notamment aux travaux et aux incidents, sans identifier si ceux-ci sont dus à une chute de neige abondante ou à une canicule.

Une canicule record comme celle de juin 2026 bascule justement dans la catégorie «exceptionnelle» et sort donc du périmètre du critère B. L'indicateur officiel de qualité ne verra donc presque rien d'un épisode pourtant massif. Le décompte des chocs exceptionnels se fait à part (critère B «exceptionnel», par rapport au critère B hors événements exceptionnels, dit «HIX»). Les deux mesures répondent à des questions différentes, l'une sur le quotidien du réseau, l'autre sur les chocs.

La conséquence pratique est qu'aucun chiffre public unique n'agrège la totalité des effets du réchauffement climatique. Il reste fragmenté entre une partie émergée, suivie de façon agrégée un an après, et une partie immergée, diffuse et noyée dans les agrégats.

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Subir ou éviter?

Mettons maintenant ce coût sociétal en regard de ce que coûterait de réduire le risque. Enedis porte un plan de développement de 96 milliards d'euros sur 2022–2040, dont environ 25%, soit 1,2 milliard à 1,3 milliard d'euros par an , sont fléchés vers la résilience climatique, selon les données d'Enedis et du Sénat. Le levier le plus directement lié à la canicule est le réseau souterrain: le remplacement des câbles à papier imprégné, qui défaillent lorsque le sol dépasse 70 à 80°C, représente plus de 5 milliards d'euros d'ici 2040. S'y ajoutent la consolidation du réseau aérien (de l'ordre de 9,4 milliards d'euros) et le renforcement des transformateurs (plus de 2 milliards d'euros).

L'enseignement tient dans la comparaison des ordres de grandeur. Le coût annuel récurrent des coupures visibles, de l'ordre de la centaine de millions d'euros, n'est plus marginal au regard de l'investissement annuel d'adaptation, autour de 1,2 milliard à 1,3 milliard d'euros . Si l'on y ajoute la partie immergée et les coûts indirects non chiffrés ici, l'investissement de résilience cesse d'apparaître disproportionné face aux dommages qu'il vise à éviter. L'arbitrage classique entre dépenser maintenant et subir plus tard se rééquilibre.

Pourquoi cet arbitrage est-il pourtant difficile? Parce que les deux termes n'ont pas la même visibilité. Le coût subi est diffus, supporté par les ménages et la collectivité, largement hors facture. Le dédommagement réglementaire des coupures le confirme: 2 euros par kilovoltampère (kVA) par tranche de cinq heures, au-delà de cinq heures consécutives seulement, plafonné à 400 euros et hors dégâts matériels (CRE, délibération 2021-13). Il ne couvre qu'une part de la perte. À l'inverse, la dépense d'investissement est concentrée, visible et financée par l'intermédiaire du tarif d'utilisation des réseaux (TURPE), directement imputé sur la facture des consommateurs à hauteur d'environ un tiers du prix final de l'électricité. On investit donc difficilement contre un coût que l'on ne mesure pas.

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Quelques pistes derrière les chiffres

La présente comparaison ne prétend pas livrer un ratio coût-bénéfice, hors de portée sur la base des données disponibles. Elle explicite une intuition: tant que chaque canicule est traitée comme un accident, l'investissement de résilience paraît lourd; mais dès lors qu'on la lit comme une charge annuelle récurrente et croissante, à laquelle s'ajoute un coût diffus permanent, le même investissement change de statut.

Pour aller plus loin, il serait utile de refondre le calcul du critère B et sa mise à disposition du public, afin d'identifier clairement ce qui relève des aléas climatiques exceptionnels (impacts catastrophiques) et ce qui relève d'un changement de fond des conditions climatiques (impacts chroniques et diffus).

Cela contribuerait aussi à mieux informer les collectivités locales, propriétaires concédantes des réseaux de distribution, sur la vulnérabilité de leurs actifs, et à travailler avec Enedis à la priorisation des travaux et des mesures d'adaptation locales, selon le nombre de clients concernés et la criticité de la continuité de fourniture.

Derrière ces chiffres, ce sont aussi les équipes de terrain d'Enedis qui sont mobilisées dans des conditions particulièrement difficiles, voire dangereuses, et qui doivent réparer en urgence pour rétablir le courant. Au-delà des enjeux purement économiques, il y a, tant chez Enedis que chez les nombreux clients coupés, de lourds enjeux de santé publique, de sécurité et de résilience, qui ne sauraient se réduire à une approche purement économique.

Par Jean-Baptiste Vaujour (Senior Professor of Practice, Directeur du Master in Strategy & Consulting, Energy Economist, EM Lyon Business School)

Cet article est issu du site The Conversation