Mondial 2026 : victime de son succès, le maillot vert d'eau des Bleus est quasi introuvable

Le beau parcours de la France au mondial se traduit aussi dans les ventes de maillots. (illustration) (GaelleLaborie / Pixabay)

Ce jeudi 9 juillet, l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde en battant le Maroc (2-0). Sur la pelouse du Boston Stadium, les joueurs ne portaient pas leur maillot bleu traditionnel mais leur maillot « extérieur » vert d'eau. Une tenue collector conçue par Nike. Un clin d'œil à la Statue de la Liberté offerte par les Français aux Américains, rapporte Franceinfo .

Dès son lancement, ce modèle a séduit les supporters en représentant 75 % des ventes, contre seulement 25 % pour le traditionnel maillot bleu marine.

En rupture de stock

Les équipements des Bleus ont largement dépassé le seul cadre des fans de football pour s'imposer comme de véritables articles de mode. Si bien que cette version vert d'eau est introuvable depuis des semaines. Boutiques officielles, sites en ligne, revendeurs : tous ont écoulé leur stock.

Le maillot est réapparu dans un pop-up éphémère de la FFF, constate Franceinfo . Mais les arrivages sont liquidés en moins de 24 heures, indique une vendeuse du lieu. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Face à ce succès, il y a un revers. Sur internet, les contrefaçons se multiplient et certains maillots se revendent à plus de 200 euros.