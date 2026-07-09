Rentrée scolaire : le prix des fournitures encore en hausse cette année, les bons plans pour faire baisser la note

Le prix des fournitures scolaires a augmenté de 2 % par rapport à 2025. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Comme chaque année au début de l’été, les fournitures scolaires font leur apparition dans les rayons. Selon une étude de Que Choisir Ensemble publiée lundi 6 juillet et relayée par RMC Conso , leur prix a augmenté de 2 % par rapport à 2025, soit une inflation équivalente à celle observée l’an dernier.

Il existe toutefois plusieurs astuces pour alléger la facture. Pour rappel, l’an dernier, le panier moyen atteignait 211,10 euros pour un enfant entrant en classe de sixième, selon un chiffre de l’association Familles de France.

Acheter au bon moment

Alors que les rayons sont déjà bien remplis, les grandes surfaces soldent en ce moment les collections précédentes afin de faire de la place aux produits de l’année. C’est donc le moment de faire de bonnes affaires. En plein été, les enseignes multiplient aussi les promotions pour attirer les clients. Ces offres devraient toutefois se raréfier d’ici la fin du mois d’août. Mieux vaut donc boucler ses achats avant septembre, période où les prix risquent de remonter.

Autre levier : choisir le bon point de vente. Trois options s’offrent aux familles : papeteries, supermarchés et hypermarchés. Selon nos confrères, les très grandes surfaces restent les plus intéressantes, avec un panier moyen inférieur de 8 euros à celui des supermarchés et de 45 euros à celui des boutiques spécialisées. Plus aléatoires, les magasins de déstockage comme Action, Noz ou Stokomani, ainsi que certains sites Internet, peuvent aussi valoir le coup.

Miser sur les marques distributeurs

Une fois en rayon, mieux vaut éviter les produits sous licence, qui peuvent vite faire grimper la note. Les marques distributeurs sont, elles, particulièrement compétitives, selon Que Choisir Ensemble. Chez E.Leclerc et Carrefour, elles coûtent en moyenne 40 % moins cher que les marques nationales comme Clairefontaine, Oxford, Maped ou Bic.

Dernières options : l’occasion, le don, via Le Bon Coin, Geev ou Jedonne, ou encore les achats groupés entre parents d’une même classe.