Vacances d'été : la SNCF met en vente 100.000 billets de TGV Inoui à partir de 19 euros

La SNCF a mis en vente 100.000 billets de TGV Inoui à partir de 19 euros pour voyager en août. (Viarami / Pixabay)

Vous ne savez pas encore où partir en vacances cet été ? La SNCF vient de lancer une vente flash de « plus de 100.000 billets » de TGV Inoui à petit prix « pour voyager partout en France » au mois d'août 2026. Mais attention, il va falloir être réactif : l'opération a débuté ce mardi ce mardi 16 juin 2026 et prendra fin dans deux jours, jeudi 18 juin 2026 !

Paris, Nice, Bordeaux...

Sur son site Internet, l'entreprise précise que 67.000 billets sont proposés à 19 euros en seconde classe et 33.000 billets à 29 euros en première classe, uniquement sur des trajets effectués du 3 au 31 août 2026 inclus. Selon Le Parisien , une grande partie des billets sont proposés sur les axes entre Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Bordeaux et Avignon.

« SNCF Voyageurs mettra ainsi en vente près de deux fois plus de billets promotionnels par rapport à un été habituel, afin de permettre à toujours plus de voyageurs de partir en vacances en train ou de rejoindre leurs proches aux tarifs les plus attractifs » , indique l'opérateur dans un communiqué relayé par nos confrères de BFM Business .

D'autres offres à venir

La SNCF a également annoncé d'autres opérations similaires à partir du 22 juin 2026, notamment à destination des jeunes voyageurs avec des promotions sur la carte Avantage Jeune et sur une sélection de billets Ouigo. Toutes les offres seront regroupées sur une page Internet spécifique baptisée « Les coups de pouce de l'été » .

Pour le moment, 8 millions de billets TGV pour cet été ont été vendus. Cela représente une légère progression par rapport à l’été dernier, probablement liée à la hausse des prix du carburant entraînée par la guerre au Moyen-Orient.