Quand votre chien s’habille en Prada… Les marques de luxe surfent sur votre affect pour vous vendre leurs produits

Les marques cachent leur intention de publicité en ayant recours à un registre affectif, s’adressant à des « parents » plutôt qu’à des consommateurs. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

En France en 2025, on dénombrait 79 millions d'animaux de compagnie, selon la Fédération des fabricants d'aliments pour animaux domestiques; 61% des Français et des Françaises en possèdent. Ces animaux deviennent des membres à part entière des familles. Les marques surfent sur cette tendance en s'adressant aux «parents d'animaux» plutôt qu'à des consommateurs. Si bien que, aujourd'hui, des objets connectés pour mesurer la fréquence cardiaque de son chien sortent sur le marché juteux du pet business.

Prada propose sur son site officiel un imperméable à capuche à 700 euros , un harnais à 820 euros et un sac de transport à 3.400 euros . Ces objets ne sont pas destinés à des humains, mais à leurs chiens.

Ce glissement n'est pas une anecdote du secteur du luxe déconnectée du réel. Il dit quelque chose de bien plus profond sur la façon dont les marques, tous secteurs confondus, ont progressivement transformé l'animal de compagnie en objet de désir.

En effet, derrière les 6,8 milliards d'euros qu'estimait déjà le cabinet Xerfi pour le marché français des animaux de compagnie se dessine un autre marché en pleine expansion. Celui d'un marché affectif où aimer son animal est devenu pour les marques une opportunité sans précédent.

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Business des animaux de compagnie

Depuis 1976, le nombre total d'animaux de compagnie en France a été multiplié par 2,5 pour atteindre 79 millions en 2025 et 61% des Français déclarent aujourd'hui posséder au moins un animal de compagnie. Ces chiffres disent quelque chose d'une société qui a profondément reconfiguré sa relation au vivant, et avec elle, ses habitudes de consommation.

À l'échelle européenne, la seule alimentation animale génère déjà 29,2 milliards d'euros de ventes annuelles selon European Pet Food, l'association professionnelle du secteur. Ce chiffre ne couvre ni les soins ni le toilettage ni les assurances ni les innombrables services qui ont fleuri autour de ce que l'on appelle désormais le pet business.

Ce secteur innovant ne vend plus seulement de la nourriture ou des soins, mais construit autour de l'animal une relation marchande où s'entremêlent identité, style de vie et attachement affectif.

L'animal devient membre de la famille

Ce basculement économique ne s'explique pas sans comprendre la transformation culturelle qui le sous-tend. Depuis une vingtaine d'années, des chercheurs en sciences humaines et sociales étudient le pet parenting. Cette forme de parentalité transposée à l'animal de compagnie se manifeste par un investissement émotionnel, temporel et financier comparable à celui que l'on consacre à un enfant. Certains pays comme l'Espagne vont même leur accorder un statut juridique propre avec des lois.

Selon une enquête Opinionway réalisée pour le compte de la marque d'aliments pour animaux Ultima et de la SPA auprès de 1.128 pet parents, 91% des propriétaires considèrent leur animal comme un membre à part entière de leur famille.

Depuis 2015, l'animal est d'ailleurs reconnu par le Code civil français comme un «être vivant doué de sensibilité», une évolution juridique qui souligne la recomposition des liens affectifs contemporains. Ils assistent même à des grands évènements sportifs comme c'était le cas en mai 2026 au Groupama stadium. En effet, plusieurs chiens ont assisté à la victoire de l'OL Lyonnes contre le FC Nantes.

Mouvement de dépublicitarisation

Ce que les marques ont compris avant tout le monde, c'est que ce glissement ouvrait un territoire symbolique inédit. Le slogan de Santévet, assurance consacrée aux animaux, résume à lui seul cette logique: «Votre animal fait partie de votre famille, assurez-le!» Il ne s'agit plus de vendre un service, mais de valider une identité.

Ce type de discours illustre parfaitement ce que nous avons désigné ailleurs comme un mouvement de «dépublicitarisation». La marque masque son intention promotionnelle derrière un registre affectif et familial, s'adressant à des «parents» plutôt qu'à des consommateurs.

Dépenser pour son animal devient une façon de se définir comme bon parent, comme propriétaire responsable et aimant. C'est ce que le chercheur Jean-Noël Kapferer appelait déjà la valeur intangible de la marque, désormais indexée non plus sur le produit, mais sur le lien affectif lui-même.

C'est dans cette brèche que le secteur du luxe s'est engouffré. Si l'animal est un enfant, alors il mérite ce qu'il y a de mieux. La marque Prada lui consacre désormais une collection entière, où l'imperméable à capuche côtoie le sac de transport à 3.400 euros , quand Louis Vuitton et Gucci déclinent leurs codes iconiques en colliers et accessoires pour chiens. L'animal de compagnie est devenu pour ces maisons un territoire d'expression de marque à part entière.

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La «pet tech» prend le pouls de vos animaux

Le pet business ne s'arrête pas au manteau de luxe ou au slogan affectif. Il bascule aujourd'hui vers un nouveau paradigme: celui de la pet tech, où l'animal de compagnie devient un être connecté dont la santé, les déplacements et les battements de cœur sont désormais capturés, analysés et transmis en temps réel.

L'exemple le plus emblématique de cette mutation est celui d'Invoxia et de son collier connecté Minitailz, récompensé au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas (Nevada) en 2024 dans la catégorie Intelligence artificielle. Ce dispositif surveille en temps réel le rythme cardiaque et respiratoire de l'animal, détecte les anomalies cardiaques, géolocalise ses déplacements et génère des rapports personnalisés grâce à l'IA.

L'animal de compagnie devient, pour la première fois, un émetteur de données biométriques dont l'analyse appartient à la marque autant qu'au propriétaire. Prochainement, Invoxia voudrait perfectionner la litière connectée (un véritable outil de diagnostic à domicile de certaines pathologies félines) avec le rachat de la société Caremitou.

Ce que révèlent nos travaux sur les nouveaux espaces d'influence, c'est que les marques tendent à s'imposer comme médiatrices éthiques précisément là où la régulation ne couvre pas encore. La pet tech s'inscrit dans cette même dynamique en se positionnant comme garante de la santé animale; la marque endosse un rôle de prescripteur médical. Le collier connecté ne se vend pas comme un gadget mais comme un acte de responsabilité parentale. C'est précisément ici que la dépublicitarisation se joue puisque l'intention commerciale s'efface totalement derrière la promesse du soin.

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Et si on pouvait parler avec nos animaux de compagnie?

Des start-up se lancent le défi de permettre de communiquer avec nos animaux de compagnie et de comprendre leurs langages comme le son des baleines. On parle même de «bots conversationnels interactifs» pour converser avec les animaux en temps réel. BeroAI se lance le défi de vous proposer un système décryptant le comportement et les émotions de l'animal et vous alertant quand votre animal de compagnie ressent du stress.

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Qui tient vraiment la laisse?

Le Parlement européen a fini par se saisir du sujet en adoptant le 28 avril 2026 la première réglementation fixant des normes de protection pour les chiens et les chats issus d'élevages. Ce texte protège l'animal de la maltraitance physique, mais ne dit rien des données biométriques que les colliers connectés collectent chaque jour sur nos compagnons à quatre pattes.

Qui possède les battements de cœur de Médor? En voulant mieux connaître nos animaux, nous avons peut-être, surtout, appris à mieux nous connaître nous-mêmes sous le regard attentif des marques qui ont eu, elles, depuis le début, beaucoup de flair.

Par Norchene Ben Dahmane Mouelhi (Marketing, ESCE International Business School), Frédéric Aubrun (Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC, École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École) et Yousra Hallem (Enseignant-chercheur, INSEEC Grande École)

Cet article est issu du site The Conversation