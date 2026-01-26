Unique au monde, cette Bugatti à 10 millions d'euros peut dépasser les 400 km/h

Une Bugatti unique, produite à l'occasion des 20 ans de la Veyron, sera exposée au salon Rétromobile de Paris. (illustration) (Pixabay / emkanicepic)

Elle ne sera produite qu'en un seul exemplaire. À l’occasion des 20 ans de la sortie de sa mythique Bugatti Veyron, le constructeur a dévoilé un modèle unique à 10 millions d’euros qui reprend les lignes de la célèbre hypercar. Son nom : la « F.K.P. Hommage ». Pourquoi ces initiales ? Car la Bugatti Veyron a été lancée en 2005 par Ferdinand Karl Piëch, qui était à l'époque PDG du groupe Volkswagen auquel appartient Bugatti.

La Bugatti « F.K.P. Hommage » peut dépasser les 400 km/h

Cette Bugatti de 1 600 chevaux peut dépasser les 400 km/h, indique BFM Business . Son moteur W16 survitaminé avec quatre turbos peut vider le réservoir de 100 litres en à peine 11 minutes... Elle a été personnalisée à l'extrême à la demande du client. Une montre Audemars Piguet a par exemple été placée au niveau du tableau de bord.

Le constructeur a dévoilé les premières images de ce bolide sur son compte Instagram il y a quelques jours. Mais pour admirer la « F.K.P. Hommage » en vrai, il faudra vous rendre au salon Rétromobile qui se tient à Paris du 28 janvier au 1er février 2026.