Samsung Galaxy S26 Ultra : une navigation protégée et des photos au-delà de vos attentes

Découvrez le Samsung Galaxy S26 Ultra équipé de la Galaxy AI, entraînée pour sublimer vos photos et de Privacy Display.

Contenu sponsorisé. Le célèbre rendez-vous annuel « Unpacked » de Samsung a dévoilé la très attendue gamme Galaxy S26. Place à la présentation de ces trois nouveaux modèles.

Pourquoi le Samsung Galaxy S26 va vous épater au quotidien ?

Avec la série Galaxy S26, Samsung est précurseur de l'intégration de l'IA dans ses smartphones. En tant qu'utilisateur, vous avez accès à bon nombre d'options pour sublimer en direct vos photos : modification, ajout, suppression d'éléments et ce, sur simple demande formulée à l'IA, qui s'exécute en quelques secondes. Que vous ayez besoin de gommer un objet indésirable en arrière-plan ou de créer une atmosphère spéciale sur votre photo, laissez l'IA s'exprimer sur la base de vos recommandations.

Les autres points forts des Galaxy S26 series ? La justesse des images et la lumière restituée ou ravivée dans les clichés font partie de ses atouts inégalés, avec une finesse de châssis respectée malgré un capteur grand angle intégré.

Comment bien choisir son smartphone dans la série Samsung Galaxy S26 ?

Votre choix dans la série Galaxy S26 dépendra de vos impératifs de sécurité et de vos centres d'intérêt.

Pour le Samsung Galaxy S26 : les critères essentiels vont être la qualité des photos, même la nuit, avec des retouches parfaitement exécutées en deux clics, sur simple demande grâce à Galaxy AI. Quant aux vidéos, les amateurs exigeants apprécieront de restituer les scènes intactes filmées avec une pureté de son rendue possible par un réducteur de bruit numérique très performant.

les critères essentiels vont être la qualité des photos, même la nuit, avec des retouches parfaitement exécutées en deux clics, sur simple demande grâce à Galaxy AI. Quant aux vidéos, les amateurs exigeants apprécieront de restituer les scènes intactes filmées avec une pureté de son rendue possible par un réducteur de bruit numérique très performant. Pour le Samsung Galaxy S26 Plus : son écran, plus grand que celui du S26, permet une plus grande immersion, le tout avec une batterie longue durée. Ce sont les adeptes de séries qui apprécieront cette générosité mise au service des contenus et ce, sans surchauffe de l'appareil !

son écran, plus grand que celui du S26, permet une plus grande immersion, le tout avec une batterie longue durée. Ce sont les adeptes de séries qui apprécieront cette générosité mise au service des contenus et ce, sans surchauffe de l'appareil ! Pour le Samsung Galaxy S26 Ultra : en plus du rendu premium des images, de la capacité élevée de la batterie et de sa recharge ultra rapide, particulièrement recherchée pour les jeux vidéo, l'autre facteur qui pourrait influencer votre décision serait le besoin de naviguer en toute tranquillité et sans regard indiscret périphérique sur votre écran de smartphone, en permanence ou à certains moments seulement.

Quel que soit votre modèle préféré au sein de la gamme Galaxy S26, la technologie embarquée, l'allure compacte pour une prise en main facile, les contours arrondis et la haute performance (autonomie de batterie pour la lecture vidéo, vitesse de chargement, capteur grand angle…) vous raviront au quotidien.

Enfin, avant d'adopter votre nouveau smartphone qui vous ressemble, vous aurez le choix entre six couleurs différentes : violet, bleu, noir, blanc, argent* et or rose*.

Zoom sur cet atout exclusif dont est doté le Galaxy S26 Ultra…

Le Galaxy S26 Ultra va faire des heureux… et des envieux : il intègre la fonctionnalité « Privacy Display » qui le rend unique en son genre sur le marché.

Comment ça marche ? La fonctionnalité « Privacy Display » s'apparente à un filtre de confidentialité, il est paramétrable selon les situations qui requièrent une certaine discrétion, voire une confidentialité totale :

Deux niveaux d'opacité possibles pour une expérience utilisateur optimisée ;

Un dispositif applicable au choix à toutes les applications ou à certaines plus critiques (banque, messages) ;

Des notifications rendues invisibles si besoin ;

Un système d'activation on/off.

Finie la gêne ressentie dans les files d'attente ou les espaces bondés ! Il est désormais possible de naviguer sur votre smartphone sans craindre que votre écran soit exposé aux regards de tiers.

En résumé, quels sont les avantages du Samsung Galaxy S26 Ultra ?

Le possesseur d'un smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra appréciera ses bénéfices lors d'usages courants, professionnels ou personnels :

Une grande sérénité dans les endroits très fréquentés comme les transports en commun ou les magasins.

Une recharge ultra rapide.

Une IA conçue pour répondre aux besoins d'assistance ou de simplification des tâches quotidiennes.

La satisfaction de réussir vos photos et vidéos en toutes circonstances, avec ou sans recours à l'IA.

Vous n'avez pas fini d'admirer le Galaxy S26, le Galaxy S26 Plus ou le Galaxy S26 Ultra pour leurs attributs précieux (confidentialité sur le Galaxy S26 Ultra, création d'images, performance de pointe) qui simplifieront vos usages au quotidien. Laissez-vous séduire par tout leur potentiel, qui va bien au-delà de celui d'un smartphone.

Si vous êtes client BoursoBank, profitez de l'offre du moment, valable sur The Corner jusqu'au 10 mars 2026 inclus, pour accéder à l'innovation Samsung à prix attractifs. Sinon, découvrez ici toute la nouvelle série Galaxy S26.

Sophie Perquey

*uniquement sur Samsung.com pour ces deux dernières couleurs.