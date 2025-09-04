Un entrepreneur lance un laser game itinérant

Nos conseils pour jouer au laser game pour moins de 11 euros. ( crédit photo : Getty Images )

Un entrepreneur de 24 ans a lancé un laser game itinérant dans l'Aveyron. De telles initiatives fleurissent un peu partout en France. Certaines permettent de démocratiser l'accès à ce loisir, pourtant les salles proposant des parties à moins de 11 euros restent de plus en plus difficiles à trouver. Nos bonnes adresses pour s'amuser partout en France à petit prix.

Un laser game itinérant dans le Cantal et l'Aveyron

C'est l'initiative d'un entrepreneur de 24 ans à destination des jeunes de l'Aveyron et du Cantal. Avec son camion, Rémy Féougier a lancé l'un des rares laser games itinérants du pays, nommé « La Route des sports ». Né dans une famille de sportifs, ce jeune diplômé d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives a choisi de s'intéresser au sport en plein air à travers son entreprise pour permettre aux moins mobiles d'accéder à ce loisir. De nombreux campings ont fait appel à lui tout l'été 2024 dans le Cantal et l'Aveyron. Pour 10 euros la demi-heure pour les enfants et 18 euros l'heure pour les adultes, il est possible de recréer, à l'aide d'un casque bourré de capteurs, un véritable champ de bataille. C'est une belle opportunité car le coût d'une partie de laser game classique est estimé à 11 euros les 20 minutes. Les participants sont également équipés d'un fusil interactif et doivent viser les casques pour toucher leurs adversaires et les éliminer. L'équipe marquant le plus de points en fin de partie a gagné. Le jeune entrepreneur se balade de commune en commune au gré de la demande et peut faire participer jusqu'à 20 personnes en même temps. Rémy Féougier n'est d'ailleurs pas le seul à se lancer sur ce marché. En 2020, Frédéric Musnier crée le premier laser-scape-game mobile de la commune de Sarlat. Cette entreprise est toujours en activité au moment où nous écrivons ces lignes. Les sociétés Laser Game Challenge ou Ultimate Laser Game proposent elles aussi des prestations à domicile ou itinérantes, tout comme les entreprises spécialisées dans l'événementiel, telles que l'Envol, depuis plusieurs années. Les premières salles de laser game arrivent en France à la fin des années 1990 à Lyon puis à Grenoble. La société Laser Game Entreprise domine très rapidement ce marché avant de s'étendre en Europe. En 2019, la société réalise un chiffre d'affaires de plus de 31 millions d'euros .

Plus près de chez vous…

• Un laser game de 1.000 m² à Bordeaux

La ville des ducs d'Aquitaine voit fleurir en son sein de nombreuses salles de laser game. Parmi elles, le Laser Quest, près de la Garonne. Les participants sont munis d'un gilet et d'un pistolet laser pour partir en mission dans un labyrinthe de 1.000 m². Une telle surface permet à 40 joueurs de participer simultanément, sur plusieurs niveaux. Lumière noire, fumigènes, jeux de laser et ambiance sonore sont de la partie pour une plus grande immersion. Tarif: 10 euros la partie de 20 minutes.

• Des salles multiples à Marseille

3 salles, 40 gilets et des prix abordables: tels sont les arguments mis en avant par le laser game «Évolution» de Marseille. Le lieu dispose d'un premier espace de 100 m² sur un niveau suivi d'un autre, de 160 m² avec mezzanine et, enfin, une dernière salle pour jouer à plusieurs s'étend sur 200 m². Laser Game Évolution est l'un des plus grands réseaux de laser game en Europe. Près de 11 modes de jeu différents y sont accessibles. Tarif: 10 euros par séance de 20 minutes.

• Un laser game à moins de dix euros à Courbevoie

Difficile de faire une partie de laser game pour moins de 10 euros en France, sauf au Cyber Game Laser de Courbevoie. Du mardi au jeudi, la partie est à 9 euros contre 10 euros les week-ends. Un forfait illimité est également proposé pour les passionnés à 20 euros les samedis et dimanches dès 20h. Le Cyber Game de Courbevoie se déploie sur un labyrinthe de 580 m² sur 3 niveaux. Près de 35 joueurs peuvent jouer simultanément. Tarif: 9 euros﻿ par personne en semaine pour une session de 20 minutes.

• La Megazone de Lyon

Un laser game de haute volée se déploie dans la capitale des Gaules. La Megazone de Lyon propose aux participants un équipement dernière génération «Helios 2», le nec plus ultra pour jouer. Munis de vos pistolets laser, vous explorez un labyrinthe sur 2 étages de 650 m² avec des cibles disséminées un peu partout. Ces dernières permettent d'acquérir des pouvoirs supplémentaires pour gagner contre ses adversaires. Le laser game lyonnais possède près de 30 modes de jeu différents. C'est un incontournable pour les amoureux du genre. Tarif: 10 euros par personne la session de 20 minutes.

• Laser game à moins de 10 euros à Paris

Si la capitale regorge de salles de laser game, le coût de la partie est toujours supérieur à 10 euros pour une personne seule. Le meilleur moyen de profiter de sessions de jeu moins chères est d'opter pour les Urban Laser des 11e et 14e arrondissements. Ces derniers proposent un tarif de 29 euros pour 3 parties de 20 minutes contre 11 euros la partie seule. Cette promotion permet aux joueurs de s'amuser pour moins de 10 euros à chacune des trois manches. Une autre offre «Happy Games» est proposée aux joueurs le lundi et le mardi: la 3e partie à 1 euro . Cela revient donc à 23 euros les trois parties, soit moins de 8 euros la partie. Ce tarif est donc encore plus intéressant pour les joueurs de début de semaine. Les participants pourront alors s'aventurer dans 2 labyrinthes distincts, pouvant recevoir une trentaine de joueurs. Tarif: 29 euros les 3 parties et 23 euros les 3 parties les lundis et mardis.

Le laser game le plus grand C'est le laser game le plus grand d'Europe. Avec une superficie de plus de 1.200 m² où près de 55 joueurs peuvent évoluer en même temps, le Laser Game Évolution de Créteil Soleil est un paradis pour les fans de ce jeu de tir. Le lieu est divisé en 5 labyrinthes multiniveaux. La partie classique est au tarif de 11 euros les 20 minutes pour une personne seule. Lancé en 1996, Laser Game Évolution est une marque du groupe Laser Game Entreprise, le leader du genre en France et en Europe. Cette entreprise possède près de 110 établissements répartis dans 7 pays dans le monde.

