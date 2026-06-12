Un commerçant peut-il vous refuser le paiement en trois fois sans frais s'il propose ce service ?

Un commerçant peut refuser d'accorder le paiement en plusieurs à un client, même s'il propose cette facilité de paiement. (illustration) (Pixabay / Skitterphoto)

Un commerçant qui propose le paiement en trois fois sans frais peut-il vous refuser cette facilité de paiement ? C'est la question posée par une habitante du Puy-de-Dôme âgée de 87 ans dans "Le 13H à vos côtés". Après avoir choisi deux matelas pour 859 euros au total, elle n'a pas pu bénéficier de cet avantage. Le magasin lui a seulement proposé de verser un acompte de 70 %.

Le journaliste Valentin Dépret confirme d'abord que le paiement en plusieurs fois n’est pas un droit du consommateur. C'est l'enseigne qui décide ou non de mettre en place ce dispositif, parfois accessible sous condition et pouvant entraîner des intérêts, à la manière d'un crédit à la consommation.

Des conditions de revenus peuvent être appliquées

Dans le cas de cette octogénaire, il s'agissait de crédits gérés par un prestataire spécialisé. Le paiement en trois fois n'entraînait aucun frais supplémentaire et le montant minimum pour en bénéficier ne s'élevait qu'à 60 euros. Alors pourquoi n'a-t-elle pas pu en profiter ?

TF1 a contacté l'organisme de crédit qui a assuré que l'âge de la cliente n'avait rien à voir avec cette décision. Une telle discrimination aurait été illégale. En revanche, comme le veut la loi, ce type de sociétés vérifient la solvabilité du client. Or, les revenus de l'octogénaire sont modestes. C'est certainement pour cette raison que le paiement en plusieurs lui a été refusé. Elle a finalement accepté de payer un acompte de 70 %.