Trouver une baby-sitter ou une nounou sans dépasser son budget

Baby-sitter, assistante maternelle, garde partagée: des solutions de garde adaptées à chaque budget. ( crédit photo : Getty Images )

Ces solutions express facilitent la garde ponctuelle de vos enfants

Pour un besoin occasionnel, les sites d’annonces généralistes comme Leboncoin ou jemepropose.com permettent de trouver rapidement un profil disponible. Les plateformes spécialisées ( Maminou , Yoopies , Aladom ) proposent également une large sélection d’étudiants, de jeunes diplômés ou d’assistantes maternelles. Le tarif horaire moyen tourne autour de 10 euros nets, avec des variations selon l’expérience, la qualification et la localisation.

Certains sites ciblent un public plus âgé: Seniorsavotreservice met en relation des familles et des profils expérimentés pour des gardes périscolaires, pendant les vacances ou en cas d’imprévu (grève scolaire, enfant malade), avec des tarifs similaires.

La nounou à domicile garantit souplesse et confort

Pour une garde régulière, l’auxiliaire parentale - dite «nounou» - reste l’une des formules les plus flexibles. Elle peut adapter ses horaires, préparer les repas, accompagner aux activités ou aider aux devoirs. En moyenne, il faut compter autour de 10 euros nets de l’heure, un montant variant selon le nombre d’enfants, la zone géographique et les diplômes.

Des plateformes comme Bébé-nounou ou Yoopala proposent des profils qualifiés, facilitant ainsi le recrutement.

Ces solutions de garde permettent de réduire les coûts

Il existe deux options pertinentes pour limiter les frais. La garde partagée tout d’abord consiste à employer une même nounou avec une autre famille et à se partager les frais, généralement par moitié. Ce système conserve la souplesse d’une garde à domicile tout en divisant le coût. Elle demande une bonne coordination entre les familles. Certains réseaux, comme Babychou Services ou Saperlipopette , facilitent ces mises en relation.

L’assistante maternelle agréée est une alternative abordable. Certifiée par le département, elle accueille les enfants à son domicile ou dans un relais petite enfance et peut en garder jusqu’à quatre simultanément. Le tarif moyen se situe autour de 4 euros nets par heure et par enfant. La liste des assistantes maternelles agréées est disponible sur le site mon-enfant.fr ou auprès de la mairie de votre commune.

Ces aides financières peuvent alléger la facture liée à la garde d’enfants

Il existe différents dispositifs permettant de réduire la part restant à la charge des familles.

Complément de libre choix du mode de garde (CAF): destiné aux enfants de moins de six ans, il est attribué en fonction des revenus, de l’âge et du nombre d’enfants. Un minimum de 15% des dépenses reste toutefois à la charge des parents.

destiné aux enfants de moins de six ans, il est attribué en fonction des revenus, de l’âge et du nombre d’enfants. Un minimum de 15% des dépenses reste toutefois à la charge des parents. Crédit d’impôt pour frais de garde: il rembourse 50% des sommes engagées, dans la limite du plafond légal, pour un enfant confié à une assistante maternelle ou à un établissement agréé.

il rembourse 50% des sommes engagées, dans la limite du plafond légal, pour un enfant confié à une assistante maternelle ou à un établissement agréé. Aides de l’employeur: certains comités sociaux et économiques (CSE) peuvent également contribuer au financement des frais de garde.

Le jeune au pair allie garde d’enfants et échange culturel La rémunération varie entre 300 et 370 euros par mois. Il faut aussi ajouter un forfait de charges d’environ 230 euros . Le plus souvent, il s’agit d’étudiants étrangers venus améliorer leur français et découvrir la culture française. Des sites comme Au Pair World facilitent la mise en relation entre familles d’accueil et candidats. Accueillir un jeune au pair permet de combiner garde d’enfants et immersion culturelle. En échange du gîte, du couvert et d’une contribution financière, il participe à la vie de famille et s’occupe des enfants.

