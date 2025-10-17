Transports : le prix du passe Navigo bientôt revu à la hausse, quel sera son tarif mensuel ?

Les prix des transports devraient progresser de 2,3 % par rapport à 2025. Illustration. (NewsGene)

Organisé ce vendredi 17 octobre 2025, le débat d’orientation budgétaire d’Île-de-France Mobilités (IDFM) doit se pencher sur la future grille tarifaire des transports parisiens. Les prix définitifs seront votés en décembre, mais les projections laissent déjà entrevoir une nouvelle augmentation, rapporte Le Parisien .

Près de 91 euros par mois

Selon les premières estimations, fondées sur le taux d’inflation retenu par le gouvernement pour 2026, les prix des transports devraient progresser de 2,3 % par rapport à 2025. Le forfait Navigo mensuel passerait ainsi de 88,80 euros à 90,80 euros.

Cette hypothèse s’inscrit dans le cadre du « bouclier tarifaire » instauré en 2023 pour contenir les hausses successives. L’accord, conclu entre le gouvernement et IDFM, prévoit que les tarifs augmentent chaque année selon la formule : « inflation + 1 point ». En 2025 déjà, la hausse s’était traduite par une progression de 2,40 euros sur le forfait mensuel.

Un chantier d’envergure

Pour maintenir cet équilibre, les collectivités (région, départements et Ville de Paris) ont consenti à accroître leur participation financière du montant de l’inflation, majoré de 2 %. Une mesure d’autant plus cruciale qu’IDFM a perdu près de 90 millions d’euros de recettes avec la suppression de la taxe sur les carburants (TICPE), qui alimentait son budget global d’environ 13 milliards d’euros.

Ce bouclier permet de protéger « les usagers de toute hausse tarifaire brutale » , indique IDFM. D’ici 2031, l’organisme présidé par Valérie Pécresse prévoit plus de 200 km de nouvelles lignes de métro, aux côtés du prolongement du RER E et du renouvellement complet du matériel roulant sur l’ensemble du réseau.