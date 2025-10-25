Travailler assis ou debout? Pour la productivité et pour la santé, mieux vaut alterner

Se tenir debout améliore l’attention visuelle, mais tout dépend du temps passé dans cette position. (crédit: Adobe Stock)

Des travaux de recherche révèlent que la position debout améliore l'attention visuelle. Ce constat plaide en faveur de l'alternance des stations assise et debout au cours de la journée de travail. Prendre cette habitude permettrait aussi de lutter contre les effets délétères pour la santé résultant du maintien sur une trop longue période de l'une ou l'autre des deux positions.

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mécanisation, le confort accru, l'ordinateur, Internet et le télétravail entre autres ont considérablement augmenté le temps que nous passons assis.

Aujourd'hui, plus de la moitié de la population de la planète est quotidiennement assise plus de 50% du temps, ce qui représente plus de 8 heures par jour. Plus grave encore, les personnes qui travaillent en bureau sont assises entre 65 et 85% de leur journée, ce qui représente de 11,2 à 12,8 heures par jour, et le temps passé assis continuera à augmenter au moins jusqu'à 2030.

On sait que ces changements ne sont pas sans conséquence pour notre santé. Il a notamment été démontré que l'augmentation de la sédentarité est associée à un risque accru de maladie cardiovasculaire, de diabète de type 2, de cancer, d'obésité, d'anxiété ou de dépression. Mais ce n'est pas tout, il semblerait que notre position ait également un impact sur notre productivité.

Dans notre équipe de recherche, au SCALab, nous avons émis l'hypothèse qu'une personne en bonne santé (autrement dit, dans ce contexte, ne rencontrant pas de problème pour se tenir debout) devrait réaliser de meilleures performances debout qu'assise, ceci tant que la fatigue en position debout n'est pas excessive. Les résultats que nous avons obtenus jusqu'ici le confirment. Explications.

Notre posture influe-t-elle sur notre efficacité?

Au cours d'une journée, les individus adoptent trois types de position du corps: allongée pour dormir, debout pour bouger et plus ou moins pliée, pour s'asseoir notamment.

Pour comprendre pourquoi nous pourrions être plus efficaces debout qu'assis, il faut savoir que, pour fonctionner au mieux, nos systèmes sensoriels et attentionnels ont besoin de stimulations, d'accélérations et de perturbations. Or, si, en position debout, notre corps oscille sans arrêt et doit continuellement contrôler son équilibre pour ne pas tomber, en position assise, il n'est pas perturbé de la sorte.

Ces dernières années, notre équipe de recherche a conduit plusieurs projets de recherche pour valider notre hypothèse. Dans un article récemment accepté pour publication, nous avons demandé à 24 jeunes adultes de réaliser six fois une tâche d'attention («Attention Network Test») en alternant les positions du corps (assis, debout), et six fois cette même tâche seulement en position assise.

Les résultats obtenus montrent que l'attention visuelle des participants est meilleure en alternant les positions du corps qu'en restant tout le temps assis. En outre, les participants réalisaient la tâche plus rapidement (avec des temps de réaction plus courts) quand ils étaient debout dans la condition d'alternance.

Dans un second article récent, nous avons demandé à 17 jeunes adultes sains de réaliser la même tâche d'attention («Attention Network Task») soit assis, soit debout. Nous avons testé si c'était le fait de devoir contrôler et ajuster l'équilibre debout, et pas uniquement le fait d'être debout, qui peut expliquer de meilleures performances debout qu'assis.

Les analyses ont effectivement montré que plus les oscillations des participants étaient complexes, plus leur temps de réaction était raccourci (corrélation de Pearson négative significative) et plus leur score d'alerte (tiré de la tâche d'attention) était élevé. Par définition, le score d'alerte reflète la capacité d'un individu à préparer et à maintenir un état d'alerte afin de répondre rapidement à un stimulus attendu.

Ces résultats indiquent que les individus complexifient leurs oscillations posturales debout de façon à améliorer leur performance à la tâche d'attention. On peut supposer qu'en position assise, tout individu serait moins (voire, ne serait pas) capable de complexifier ses oscillations justement parce qu'il n'a pas à contrôler son équilibre.

En 2024, nous avons demandé à 24 jeunes adultes sains de réaliser une tâche de Stroop modifiée dans quatre positions du corps différentes: debout contre un mur; debout naturellement avec les pieds serrés; avec les pieds normalement écartés; avec les pieds légèrement plus écartés que d'habitude.

Les résultats obtenus révèlent l'existence d'une corrélation significative entre le nombre de cibles bien trouvées dans cette tâche de Stroop et des variables d'oscillations de la tête et du centre de pression (le point d'application de la résultante des forces de réaction au sol exercées par les pieds sur le sol). Autrement dit, plus les participants oscillaient (en rapidité et en amplitude) et meilleure était leur performance à bien trouver les cibles dans cette tâche de Stroop modifiée.

En résumé, ces trois études menées en laboratoire sont en accord avec notre hypothèse initiale. La position debout optimise la performance à des tâches d'attention visuelle de courtes durées.

Nos résultats sont également en ligne avec ceux d'autres scientifiques. En effet, plusieurs investigateurs ont déjà montré que les performances aux tâches d'attention et de Stroop modifiées étaient meilleures debout qu'assis. En outre, d'autres études ont révélé que l'alternance assis-debout amène des résultats significativement meilleurs que la position assise seule. Enfin, des travaux ont montré que la productivité à long terme était meilleure en alternant les positions assise et debout.

En effet, l'attention décline de plus en plus à mesure que l'on reste assis, alors qu'elle reste plus élevée en position debout (surtout dans les trente premières minutes d'une tâche). Ce résultat est important, car il suggère que l'individu ne devient pas meilleur en étant debout qu'en restant assis, mais plutôt qu'il évite un déclin de performance en se mettant debout.

Vaut-il mieux travailler debout ou assis?

La majorité des travaux publiés révèle que les performances en position assise sont identiques à celles en position debout quand les tâches durent moins de dix minutes. En revanche, les performances en position debout peuvent être meilleures qu'en position assise lorsque les tâches durent entre dix et trente minutes. Entre trente minutes et une heure et demie (soit quatre-vingt-dix minutes), les performances dans les deux positions redeviennent équivalentes. Au-delà d'une heure et demie, les performances devraient logiquement être moins bonnes debout qu'assis, mais aucune recherche ne l'a encore montré jusqu'à présent à notre connaissance.

Pour toutes ces raisons, selon nous, la meilleure dynamique posturale à adopter pour optimiser les performances et la productivité est d'alterner fréquemment les positions du corps, en les maintenant chacune de 15 à 30 ou 45 minutes.

Il faut souligner que la dynamique posturale a non seulement des conséquences sur la performance et la productivité, mais aussi sur la santé. On savait déjà que rester debout excessivement longtemps est très problématique pour la santé. Depuis une vingtaine d'années plus particulièrement, les travaux de recherche ont aussi révélé que la station assise excessive est également très problématique pour la santé.

Elle accroît en effet le risque de mort prématurée, ainsi que celui d'être affecté par diverses maladies chroniques graves: cancer, diabète, maladies inflammatoires, musculaires, vasculaires chroniques, attaque cardiaque).

La station assise excessive a aussi été associée à une augmentation du surpoids et de l'obésité, ainsi qu'au développement des troubles du sommeil et à des problèmes cognitifs. Par ailleurs, on sait qu'être sédentaire a également des effets sur le psychisme, accroissant non seulement le risque de dépression, mais aussi celui d'avoir une moins bonne vitalité au travail.

Notre synthèse de la littérature révèle que pour limiter le risque de survenue de ces problèmes de santé, les individus devraient tous les jours rester quasiment autant debout qu'assis; autrement dit, ils devraient passer 50% du temps debout.

Alterner au fil de la journée les postures assises et debout toutes les 15 à 45 minutes permettrait non seulement d'améliorer la productivité, mais aussi de réduire les conséquences pour la santé. Cela permet en effet d'augmenter le temps passé debout tout au long de la journée en évitant au mieux la fatigue.

Pour y parvenir, il faudrait équiper les travailleurs de bureaux assis/debout. Ceux-ci sont déjà adoptés dans de nombreux pays dans le monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Chine ou en Europe du Nord. Pour aider les utilisateurs à adopter une dynamique posturale bénéfique ou optimale, l'emploi de tels bureaux devrait être couplé à une application «assis-debout» destinée à guider les utilisateurs. Malheureusement, l'offre en matière d'applications (y compris celle proposée par des objets connectés tels que montres, smartphones ou bureaux connectés) est encore imparfaite à l'heure actuelle. Afin d'y remédier, notre équipe est en train de développer une telle application.

Par Cédrick Bonnet (Chargé de recherche CNRS, spécialiste dans l'influence des positions du corps sur Comportement, Cognition et Cerveau, Université de Lille)

