Énergie : quand le smartphone devient un allié de poids pour alléger ses factures

Visualiser la consommation de ses appareils en temps réel permettrait de réaliser jusqu'à 23 % d'économies. (Illustration) (Pexels / Pixabay)

On peut aujourd'hui réduire assez significativement sa facture d'énergie en utilisant son smartphone. Grâce à des applications innovantes ou à des dispositifs connectés, les particuliers peuvent maîtriser leur consommation en quelques clics et alléger leur facture.

Des bienfaits pour la planète et pour votre portefeuille. Il est aujourd'hui possible de faire des économies d'énergie depuis son smartphone. Voici quelques astuces simples pour y parvenir, comme le rapporte RMC , le samedi 8 mars 2025.

Des défis collectifs

Une application inconnue du grand public baptisée LibertéWatts propose notamment un système ludique et incitatif pour réduire sa consommation d'électricité. Celle-ci fait déjà le bonheur de quelque 5.000 utilisateurs. Le principe: réaliser des économies d'énergie contre des points, transformables ensuite en bons d'achat ou réductions chez des enseignes partenaires. Une logique proche de celle d'EDF, qui accorde des rabais aux industriels acceptant de baisser ponctuellement leur consommation afin de soulager le réseau.

Concrètement, l'application, connectée au compteur Linky, propose des défis collectifs à ses abonnés: éteindre les appareils en veille, baisser le chauffage ou encore débrancher le réfrigérateur pendant 30 minutes à une heure. Et les résultats sont là: jusqu'à 10% d'économies sur la facture annuelle, auxquels peuvent s'ajouter 60 à 80 euros de récompenses par an, selon les estimations.

Thermostats et prises connectés

Autre levier d'optimisation: le thermostat connecté, qui offre jusqu'à 15% d'économies par an, soit plus que les pompes à chaleur ou encore l'installation de panneaux photovoltaïques, selon l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Il permet de piloter à distance le chauffage du logement, voire d'automatiser les réglages grâce à la géolocalisation. Dans ce dernier cas, la température augmente dès que l'utilisateur s'approche de chez lui. Certains modèles vont même plus loin et permettent de fixer un budget énergétique mensuel, ajustant la température en fonction des besoins tout en respectant le plafond fixé.



Enfin, équiper son logement de prises connectées présente aussi plusieurs avantages. Comme pour les thermostats connectés, ces dispositifs permettent de visualiser la consommation des appareils en temps réel, ce qui apporte ainsi une réduction moyenne de 23%. Mais elles donnent également la possibilité d'éteindre à distance ceux qui restent en veille, sachant que ces derniers représentent en moyenne 11% de la facture d'électricité des foyers.

