Tiny houses: 3 mini-maisons tendances à moins de 30.000 euros pour investir autrement

Une tiny house offre un logement à la superficie optimisée pour une somme modique. ( crédit photo : Getty Images )

Les tiny houses séduisent de plus en plus de Français en quête de liberté et de sobriété. Ces habitations d'un nouveau genre sont compactes, économiques et écoresponsables. Installées en pleine nature ou sur un terrain privé, elles offrent un mode de vie minimaliste sans sacrifier le confort. Ces trois modèles à moins de 30.000 euros allient praticité, esthétisme et budget maîtrisé.

La tiny house à 9.000 euros d'Amazon est victime de son succès

Ce modèle pliable à monter soi-même est proposé par l'entreprise Anoval. Une mini-maison à commander sur Amazon uniquement, d'une superficie de 12 m² en acier inoxydable. Le logement est configuré sur deux étages et maximise l'espace vertical pour une expérience de vie améliorée. En s'appuyant sur la construction modulaire, le bien se monte et se démonte facilement. Les matériaux sont solides et légers à transporter. Le logement dispose de l'ensemble des équipements nécessaires et est proposé sur le site de e-commerce à moins de 9.000 euros. Pensée pour durer, cette tiny house affiche une longévité estimée entre 20 et 30 ans. Le fabricant inclut aussi une garantie de trois ans. Amazon propose également un entretien à vie. Ce bien rare est actuellement en rupture de stock sur le site de e-commerce.

La Campa séduit les familles avec sa mini-maison mobile à moins de 30.000 euros

La Campa du fabricant Baurner est une autre minimaison à prix mini. Cette mini-maison sur roues idéale pour les familles de 4 personnes est proposée à la vente à 25.590 euros. Elle dispose de 2 à 4 couchages avec de nombreux espaces optimisés. La chambre principale peut accueillir un grand lit et est dotée d'un mur bien isolé sur le plan phonique. La plupart des rangements sont intégrés dans les murs. La seconde chambre en mezzanine dispose de deux lits. Salle de bains, cuisine et petit salon viennent parfaire ce logement tout en bois. Baurner est une entreprise 100% française et leader du marché hexagonal en matière de tiny houses. D'une superficie de 20 m², le bien est complètement autonome. La Campa nécessitera l'obtention d'un permis de construire si vous l'installez sur votre terrain. Si vous conservez les roues, le bien sera juridiquement considéré comme une remorque mobile et non comme un logement.

Quadrapole propose une tiny house écologique sans démarches administratives

Cette tiny house ne nécessite aucune démarche administrative pour être installée. C'est la promesse de Quadrapol avec sa mini-maison proposée à la vente pour 24.900 euros. D'une superficie de 10 m², le nid est optimisé pour y vivre seul ou à deux. Le bien peut servir d'espace de télétravail ou de logement permanent. Il se compose d'une chambre, d'une salle de bains, d'une cuisine et de toilettes sèches en bois massif. Cette mini-maison, comme les autres constructions de Quadrapol, leader sur ce produit en Europe, se veut écologique. Sa grande fenêtre donne sur l'extérieur et permet d'éviter une éventuelle impression d'enfermement incombant aux espaces aussi réduits. Vous n'aurez pas à obtenir de permis de construire ou à faire une déclaration préalable en mairie pour installer votre nid sur votre terrain. Contrairement à certaines mini-maisons, celle-ci n'est pas un habitat mobile.

Le coût du permis remorque est nécessaire pour transporter sa maison Une préparation est nécessaire pour arpenter la France avec sa mini-maison remorquée par sa voiture. Si elle respecte le gabarit routier, c'est-à-dire mesure 2m55 de large maximum et 4m20 de haut, elle devra être immatriculée et disposer d'une carte grise. Vous devrez également faire assurer votre maison. Le seul permis B n'est pas suffisant pour remorquer sa maison. Vous devrez disposer du permis BE. Ce dernier vous permet de tracter une remorque jusqu'à 4,25 tonnes. Le coût pour obtenir ce type de permis est de 700 à 800 euros sur une base de 13 heures de formation. La durée de validité du document est de 15 ans.

