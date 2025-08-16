 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tickets-restaurant: voici l'astuce pour dépasser le plafond de 25 euros par jour avec votre carte
information fournie par Boursorama avec Newsgene 16/08/2025 à 16:30
Temps de lecture: 1 min

Le plafond d’utilisation des titres-restaurants est fixé à 25 euros par jour (Free-Photos / Pixabay)

Le plafond d'utilisation des titres-restaurant est de 25 euros par jour depuis 2022. Si cette limite peut être contournée en passant par les chèques papier, c'est beaucoup plus compliqué avec les cartes. Toutefois, il existe des techniques.

Depuis 2022, le plafond d'utilisation des titres-restaurant est fixé à 25 euros par jour, contre 19 euros auparavant. Mais certaines astuces permettent de contourner cette limite, indique Moneyvox .

Plus facile avec les titres papier

La première méthode consiste à utiliser les traditionnels chèques au format papier. Ici, même s'il existe une règle théorique, rien n'empêche les restaurateurs et commerçants d'accepter plus de 25 euros de tickets-restaurant pour régler un repas ou l'achat de produits alimentaires.

Néanmoins, de plus en plus de salariés ont désormais des cartes et ne peuvent donc plus miser sur cette méthode. Parmi les entreprises qui dominent ce secteur, on retrouve Edenred, Pluxee (ancienne filiale de Sodexo) ou encore Swile. Toutes imposent le plafond réglementaire.

Lier sa carte de tickets-restaurant avec son compte bancaire

Mais ce système a lui aussi des failles. C'est le cas chez les salariés disposant du nouveau service Edenred+ tout en ayant conservé leur ancienne carte My Edenred. Les deux systèmes fonctionnant encore durant cette phase de transition, il est possible de bénéficier d'un double plafond de 25 euros journaliers en passant d'abord par MyEdenred, puis par Edenred+. Moneyvox indique avoir fait le test.

Cette facilité ne devrait cependant pas durer, seulement le temps d'épuiser votre carte MyEdenred. Pour éviter de se retrouver limité, Edenred, Pluxee et Swile proposent de coupler sa carte de titres-restaurant avec sa carte bancaire dans leur application. De cette façon, lorsque le plafond de 25 euros est atteint, le reste peut être complété avec l'argent issu de la carte bancaire, jusqu'à un certain plafond.

