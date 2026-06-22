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Tabac : jusqu’à 5 000 euros par an… le vrai coût de la cigarette
information fournie par BoursoBank Clients•22/06/2026 à 08:30
Le prix du tabac continue de grimper et son coût dépasse largement le simple achat des paquets. Entre budget annuel, impact sur la valeur des biens et dépenses de santé, quel est le véritable coût du tabagisme pour les fumeurs et pour la collectivité ?
information fournie par The Conversation•22.06.2026•08:30•
Les maladies cardiovasculaires ne se conjuguent pas uniquement au masculin et leur risque augmente chez la femme à la périménopause. Quels rôles jouent le métabolisme des lipides et, notamment, le «bon» et le «mauvais» cholestérol? Quelle place pour les statines? ...
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information fournie par The Conversation•21.06.2026•08:30•
Le marketing d'influence consiste pour une marque à collaborer avec un influenceur et reste une pratique relativement récente qui se professionnalise. La question posée est de savoir quel type de contenu est le plus à même de séduire l'audience des influenceurs. ...
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information fournie par BoursoBank Clients•20.06.2026•08:30•
Au programme de ce JT : les premiers versements de l'aide carburant de 100 euros qui arrivent enfin sur les comptes des grands rouleurs, mais aussi une vague d'arnaques par email qui cible les bénéficiaires. Focus également sur la future loi anti-fast fashion qui ...
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information fournie par The Conversation•20.06.2026•08:30•
Les premiers essais cliniques faisant appel à des immunothérapies appelées «activateurs de lymphocytes T masqués» ont fait preuve d'une efficacité encourageante. Si ces résultats préliminaires restent encore à confirmer, ils font naître cependant de véritables ...
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