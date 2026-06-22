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Tabac : jusqu’à 5 000 euros par an… le vrai coût de la cigarette
information fournie par BoursoBank Clients 22/06/2026 à 08:30

Le prix du tabac continue de grimper et son coût dépasse largement le simple achat des paquets. Entre budget annuel, impact sur la valeur des biens et dépenses de santé, quel est le véritable coût du tabagisme pour les fumeurs et pour la collectivité ?

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