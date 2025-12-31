5 astuces pratiques pour économiser de l’énergie sans travaux coûteux

Des gestes simples, sans travaux majeurs, permettent de faire baisser le montant de vos factures énergétiques. ( crédit photo : Getty Images )

Réduire sa facture énergétique tout en améliorant le confort de son logement, c'est possible grâce à des gestes simples mais efficaces. Rideaux thermiques, mousse isolante, programmateur de chauffage ou réducteur de débit sont autant de solutions accessibles pour mieux maîtriser sa consommation d'énergie au quotidien. Découvrez comment ces petits aménagements peuvent faire une grande différence pour votre confort et votre porte-monnaie.

Traquer les appareils en veille réduit votre consommation d'énergie

Un règlement européen limite la puissance des appareils électriques en veille à 0,5 watt. Ceux connectés à Internet ou à des réseaux de données consomment 2 watts. En éteignant totalement ces équipements, vous pouvez économiser jusqu'à 15% de la facture d'électricité (hors chauffage et eau chaude), selon l'ADEME. Cette habitude représente un allègement de votre budget électricité de plus de 100 euros par an. Débrancher une machine expresso permet d'économiser 3 à 4 euros par an. Une box Internet complètement éteinte la nuit peut vous faire économiser 25% de sa consommation électrique. Soyez également attentif à ne pas laisser la lumière allumée dans les pièces inoccupées.

Isoler tuyaux et ballon d'eau chaude: une solution simple pour économiser de l'énergie

Pour ne pas chauffer inutilement, il faut réduire au maximum les déperditions de chaleur. Vous pouvez, dans un premier temps, entourer le ballon d'eau chaude et les tuyaux de votre logement avec un isolant thermique vendu pour quelques euros chez Bricorama (partenaire The Corner *). Ces petits travaux de calorifugeage sont nécessaires si le ballon d'eau chaude est installé dans un endroit non chauffé (garage, sous-sol…) et si les points d'eau en sont éloignés.

Investir dans un thermostat connecté pour maîtriser votre consommation d'énergie

Si vous possédez des radiateurs électriques, l'installation d'un thermostat connecté peut s'avérer utile pour faire des économies sur le chauffage et gagner en confort. L'application de contrôle à distance de fabricants comme Netatmo, Heatzy, Qivivo ou Delta Dore disponibles chez Conforama (partenaire The Corner *) vous permet de programmer les radiateurs pour se mettre à chauffer quelques instants avant votre arrivée ou couper tout le système depuis votre téléphone en votre absence. Selon l'ADEME, il est possible de réaliser jusqu'à 15% d'économies sur sa facture de chauffage grâce à cet outil. Les premiers prix débutent aux alentours de 130 euros .

Des aménagements mineurs chez vous pour économiser de l'énergie au quotidien

En posant des rideaux thermiques sur vos fenêtres, vous allez à la fois maintenir la chaleur en hiver et retenir la chaleur du logement lorsque les beaux jours reviennent. Le lot de 2 rideaux se vend moins de 20 euros chez Conforama. Réduire sa consommation d'eau chaude allège la facture d'électricité. Pour faire des économies, vous pouvez mettre en place sur vos robinets de petits mousseurs ou des réducteurs de débit. Enfin, une douchette économe peut vous permettre d'économiser jusqu'à 75% d'eau, comparée à une douchette classique. Les premiers prix pour cette dernière dépassent à peine les 16 euros chez Bricorama.

Des équipements économes en énergie peuvent réduire votre consommation énergétique

Si vous devez renouveler certains équipements comme une machine à café, un lave-linge ou un four, intéressez-vous en magasin aux classes énergétiques des produits. Chaque différence de classes représente entre 15 et 20% d'économie d'énergie. De plus, l'indice de réparabilité de l'objet est l'assurance d'une réparation facilitée en cas de panne. Vous n'aurez donc pas à réinvestir de nouveau à court terme.

Ces critères pour choisir votre thermostat connecté Un bon thermostat connecté doit être compatible avec votre chauffage et simple à programmer. Optez pour le Nest Learning Thermostat chez Leroy Merlin (partenaire The Corner *). Ce modèle intelligent apprend de vos habitudes pour optimiser la température. Le Netatmo Thermostat permet un contrôle précis à distance via application. Plus abordable, le Honeywell Home T6 chez Castorama (partenaire The Corner *) propose une programmation efficace et une compatibilité avec les assistants vocaux. Vérifiez les aides financières: certains thermostats ouvrent droit à des primes énergie, un bon moyen de réduire encore la facture!

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez: Bricorama , Conforama , Leroy Merlin et Castorama .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

Cette entreprise française invente le papier toilette réutilisable, un concept qui peine à convaincre

L'achat groupé fait baisser la facture d'énergie des foyers, oui mais de combien?

Location de mobilier et de décoration pour la maison: quel intérêt pour les particuliers?