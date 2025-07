Ces pistes permettent d’acheter des jeux vidéo très recherchés à prix réduits

Acheter des jeux dématérialisés ou en promotion peut permettre d’économiser plus de 50% du prix d’origine. ( crédit photo : Getty Images )

Les promotions transforment la stratégie d’achat de jeux vidéo

Les soldes, les promotions flash, le «Black Friday» sont des moments clés pour acheter vos jeux vidéo. Ils permettent de profiter de réductions allant jusqu’à 50% du prix d’origine. En vous abonnant aux newsletters des grandes enseignes comme la Fnac (partenaire The Corner *), Cdiscount (partenaire The Corner *), Leclerc ou certains magasins spécialisés comme Micromania, vous accédez aux principales opérations promotionnelles et bénéficiez de jeux à petits prix.

Les jeux vidéo dématérialisés gagnent du terrain

Si vous ne tenez pas absolument à posséder la version physique du jeu, le format dématérialisé permet de réaliser de réelles économies. En vous rendant sur des sites comme Eneba ou Instant Gaming , vous trouvez une multitude de jeux vidéo en promotion toute l’année. Les baisses de prix vont de 20% à 80% par rapport à ceux pratiqués en magasin. De plus, il est possible de cumuler, sur Eneba, du cashback et faire des économies sur vos achats futurs. Toutes les consoles sont concernées par ces sites de vente en ligne. Ces sites sont légaux. Au moment de l’achat, vous obtenez un code de téléchargement à entrer dans le store de votre console. Il suffit ensuite de télécharger le jeu.

Ces écosystèmes de gaming favorisent les utilisateurs réguliers

Il existe une astuce spécifique pour les détenteurs d’une Nintendo Switch. En créant un compte sur My Nintendo , vous pouvez ouvrir gratuitement une cagnotte à alimenter avec des points (argent, or, platine). Pour gagner des points, vous devez remplir des missions quotidiennes sur le site My Nintendo ou acheter un jeu Switch sur la plateforme. Ces points sont à échanger sur l’e-shop de Nintendo contre d’autres jeux ou du contenu additionnel. Par exemple, pour un jeu acheté en magasin et enregistré sur la plateforme, vous gagnez l’équivalent de 1% du prix du jeu en points or. Les possesseurs de Xbox ou de PS5 peuvent s’abonner au XBOX Live Gold ou au PS Plus . Sony et Microsoft offrent tous les mois l’occasion d’obtenir gratuitement entre 3 et 5 jeux dématérialisés. Le coût de l’abonnement est de 6,99 euros par mois pour le Live Gold et 8,99 euros le mois pour le PS Plus.

Ce pass spécial offre un accès étendu à des centaines de jeux vidéo

Si vous possédez une XBOX Series X, une XBOX Series S ou une XBOX One, vous pouvez souscrire le XBOX Game Pass . Ce «Netflix» du jeu vidéo se décline sous la forme de 3 abonnements:

XBOX Game Pass pour console uniquement: 9,99 euros par mois;

par mois; XBOX Game Pass pour PC: 9,99 euros par mois;

par mois; XBOX Game Pass Ultimate: 12,99 euros par mois.

L’abonnement donne accès à une ludothèque de centaines de jeux, sans engagement. Chaque mois, des jeux inédits sont ajoutés.

Les magasins d’occasion contiennent des trésors de jeux vidéo

Pour trouver des jeux vidéo à petits prix, vous pouvez passer par des boutiques spécialisées dans la vente de produits d’occasion comme EasyCash , Cash Converter ou l’ensemble des magasins spécialisés en jeux vidéo, situés autour de la place de la République dans les 3e et 10e arrondissements de Paris. Vous pouvez également passer par Leboncoin ou Ebay pour trouver quelques pépites d’un autre temps. Il est en revanche peu probable de trouver dans ces magasins et sur ces sites les derniers jeux vidéo à la mode.

Nintendo dévoile toutes les nouveautés de sa Switch 2 Sortie le 5 juin 2025, la nouvelle console de Nintendo coûte près de 500 euros . Très attendue par les fans, la Switch 2 va proposer aux joueurs un stockage interne d’une capacité de 256Go et de 2 ports USB-C. La qualité d’image dépasse celle de la précédente version de console. On y trouve également des Joy-Con à fixation magnétique et un mystérieux nouveau «bouton C». Ce dernier vous permet d’accéder à la fonction GameChat. C’est en fait une application similaire à Discord (chat en ligne) mais spécifique à Nintendo. Vous allez ainsi rejoindre des amis dans des salons de jeu virtuels pour discuter avec eux grâce au micro interne de la console.

