Stimulation magnétique cérébrale: un traitement de cinq jours pourrait aider les enfants autistes à mieux communiquer, selon une nouvelle étude

La stimulation magnétique transcrânienne pourrait permettre d’améliorer la communication d’enfants souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme. (crédit: Adobe Stock)

Il est particulièrement difficile d'aider les enfants atteints à la fois par un trouble du spectre de l'autisme et une déficience intellectuelle à mieux communiquer. Les résultats d'une étude récente ouvrent une nouvelle piste pour améliorer leur situation: la stimulation magnétique transcrânienne, une technique non invasive et indolore.

On estime, sur la base de travaux menés aux États-Unis, qu'environ 30 à 35% des enfants autistes présentent une déficience intellectuelle.

Ces enfants ont moins de chances de bénéficier d'une prise en charge que ceux qui n'en sont pas atteints, notamment parce que les médecins ne sont pas toujours au fait des approches à adopter, et parce que les divers contrats d'assurance couvrent plus ou moins bien les frais afférents aux déficiences intellectuelles. Et ce, alors même que leurs besoins sont plus importants que ceux des autres enfants autistes, ce qui pèse davantage sur leurs familles. Cette population est par ailleurs trop souvent négligée par les travaux de recherche.

Si les thérapies par la parole et les programmes comportementaux peuvent aider certains de ces enfants, ces approches doivent être mises en œuvre par des spécialistes. Or, leur nombre est insuffisant, y compris dans les pays à hauts revenus.

Ces divers constats nous ont amenés à tester un autre type d'intervention: l'application de brèves impulsions magnétiques ciblées, destinées à stimuler des régions précises du cerveau. Cette technique, connue sous le nom de stimulation cérébrale non invasive ou neuromodulation, ne nécessite ni chirurgie, ni anesthésie, ni médicament.

Des salves d'impulsions

Placé à proximité du cuir chevelu, un dispositif génère un champ magnétique qui varie rapidement. Sans danger, celui-ci traverse la boîte crânienne et stimule l'activité des neurones sous-jacents. Cette approche est utilisée depuis des années pour traiter la dépression, et les chercheurs explorent de plus en plus la possibilité qu'elle puisse également atténuer les difficultés sociales et communicationnelles qui constituent un symptôme cardinal de l'autisme.

La version que nous avons testée repose sur une technique appelée stimulation par bouffées thêta (theta-burst stimulation). Plutôt que d'envoyer des impulsions une à une, elle les délivre en salves rapprochées. Chaque séance s'en trouve considérablement raccourcie par rapport aux protocoles classiques – un avantage de taille lorsqu'il s'agit de demander à de jeunes enfants de rester assis et de coopérer.

Dans notre étude, publiée dans le British Medical Journal , chaque séance ne durait que quelques minutes, et le protocole complet s'étalait sur cinq jours seulement. Un groupe d'enfants recevait une stimulation réelle, l'autre une stimulation fictive.

Lors de cette condition placebo, l'équipement était appliqué de manière identique et produisait des vibrations, mais aucune impulsion n'était délivrée. Ce dispositif permettait de comparer les résultats sans qu'aucun des deux groupes ne sache ce qu'il avait reçu, garantissant ainsi la fiabilité des observations.

Cent quatre-vingt-quatorze enfants ont participé à l'étude. L'âge moyen était d'environ 6,5 ans. Près de la moitié des participants présentaient un quotient intellectuel inférieur à 70, le seuil en deçà duquel on parle généralement de déficience intellectuelle (tous avaient cependant obtenu un score supérieur à 50, le minimum requis pour garantir un diagnostic fiable et une participation pertinente à l'étude).

Les enfants ont été recrutés sur plusieurs sites, par voie d'affichage dans des consultations externes et par l'intermédiaire de registres cliniques locaux. Tous les représentants légaux ont donné leur consentement écrit.

Les parents ont rempli un questionnaire portant sur les capacités de leur enfant en matière de communication sociale avant le traitement, immédiatement après, puis un mois plus tard.

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Des résultats prometteurs, mais encore préliminaires

Les résultats indiquent que le protocole a significativement amélioré la communication sociale chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique. Au regard des standards de la recherche clinique, l'effet observé peut être considéré comme important. Les améliorations constatées au bout de cinq jours étaient toujours présentes un mois plus tard. En outre, les capacités langagières des enfants ont également progressé.

Aucun effet indésirable grave n'a été signalé, les effets secondaires mineurs se sont tous résolus spontanément.

Il existe peu de données concernant l'efficacité des prises en charge sur les enfants autistes présentant une déficience intellectuelle, car ils sont souvent exclus des essais cliniques. Le seul fait que cet essai en ait inclus un nombre significatif est, en soi, notable. Ces travaux ne constituent cependant qu'une première étape, et de nombreuses inconnues demeurent.

On ignore encore si les bénéfices persisteront au-delà d'un mois, et pour combien de temps. Le nombre de séances nécessaire pour les maintenir devra encore être déterminé. Il faudra aussi évaluer les effets de la transposition de cette approche du laboratoire au contexte d'une consultation ordinaire.

Pour conclure, soulignons que la stimulation cérébrale ne se substitue pas aux prises en charge comportementales. L'équipement nécessaire pour la mettre en place n'est ni bon marché ni disponible partout. Toutefois, les approches classiques requièrent souvent (lorsqu'elles sont disponibles) de mettre en place des séances quotidiennes avec un professionnel, plusieurs semaines durant, ce qui représente aussi un investissement en temps, en argent et en ressources spécialisées.

Pour les familles déjà durement éprouvées par la situation, une cure de cinq jours est une tout autre affaire. Si celle-ci s'avère déboucher sur des progrès modestes mais durables, en matière de capacité à communiquer, la portée de ce type de prise en charge pourrait être considérable, tant pour l'enfant que pour ses proches, améliorant sensiblement leur bien-être et leur qualité de vie.

Par Barbara Jacquelyn Sahakian (Professor of Clinical Neuropsychology, University of Cambridge), Christelle Langley (Postdoctoral Research Associate, Cognitive Neuroscience, University of Cambridge), Fei Li (Professor of Pediatrics, Shanghai Jiao Tong University) et Qiang Luo (Associate Principal Investigator of Neuroscience, Fudan University)

Cet article est issu du site The Conversation