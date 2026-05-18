Avions : annulation, imprévu... Cette compagnie low-cost peut racheter votre billet sous conditions

Un billet peut être revendu jusqu'à une heure avant le départ de l'avion. Illustration. (Corgaasbeek / Pixabay)

Les compagnies low-cost sont connues pour appliquer de nombreuses contraintes à leurs clients, comme une taille de valise limitée ou l'impossibilité d'obtenir un remboursement en cas d'annulation sans assurance. Sur ce dernier point, Transavia fait quasiment figure d'exception en Europe puisqu'elle propose de racheter le billet d'avion. Cette possibilité n'est cependant pas systématique, comme l'explique Franceinfo ce jeudi 14 mai 2026.

Jusqu'à une heure avant le départ

Mise en place par la compagnie à l'été 2025, l'option consiste à revendre sa place pour récupérer 50 % de sa valeur. La revente du billet reste possible jusqu'à une heure avant le départ, ce qui est particulièrement intéressant en cas d'imprévu ou d'annulation de dernière minute. Transavia y trouve également un intérêt puisqu'elle lui permet de remplir ses avions.

En revanche, le dispositif ne garantit pas au revendeur de toucher la somme. Il ne sera remboursé de la moitié du prix du billet que si la compagnie parvient effectivement à trouver un repreneur. À ce titre, proposer sa place à la revente à une date trop proche du départ réduit les chances de récupérer une partie de l'argent dépensée.

Des problèmes de sécurité

Si Transavia est l'une des seules compagnies européennes à mettre en place un tel service, c'est notamment à causes des risques de sécurité qu'il engendre. « Le problème de l'identité, de la traçabilité d'identité du passager est quelque chose d'essentiel pour le problème de sécurité. Si jamais il y a un accident, on veut savoir qui est dans l'appareil, entre autres. Donc il y a des contraintes sur les billets d'avion qu'on n'a pas sur un billet de concert, par exemple » , explique le fondateur du cabinet d’expertise Icare-XP, Bertrand Vilmer.

À noter que d'autres organismes privés proposent des services similaires sur Internet, mais avec moins de garanties. Il s'agit également d'un terrain privilégié des escrocs, sachant que la plupart des billets ne peuvent toujours pas être revendus. La vigilance est donc de mise.