Prix du carburant : le covoiturage séduit de plus en plus, les annonces BlaBlaCar explosent

Rien que pour le premier week-end prolongé de mai, BlaBlaCar a constaté une hausse de 40 % des places proposées sur la plateforme par rapport à l'année dernière. Illustration. (Pixabay)

À l'heure où les prix de l'essence explosent, de plus en plus d'automobilistes se tournent vers le covoiturage. Objectif principal : réduire le coût des déplacements. Comme le rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine ce lundi 18 mai 2026, la plateforme BlaBlaCar a vu ses annonces grimper en flèche depuis le mois de février.

Plus de 50 % d'économies par trajet

Grâce à cette solution, certains conducteurs parviennent à baisser significativement les frais liés à leurs trajets. En embarquant trois passagers sur sa route entre Bordeaux et l'Ardèche, un automobiliste a ainsi pu économiser plus de 50 % sur ses frais, comme il l'a expliqué à France 3 . « Sur un trajet qui coûte globalement 130 euros, on est à 83 euros de BlaBlaCar » , a-t-il précisé.

Les passagers y trouvent également leur intérêt puisqu'ils se déplacent à des tarifs souvent inférieurs à ceux du train, également impactés par la hausse des prix du carburant. Autres avantages : avoir de la compagnie sur son trajet, réduire le nombre de véhicules sur la route et ainsi le risque d'embouteillages et la pollution.

Des propositions à la hausse partout en France

En Nouvelle-Aquitaine, les propositions de trajets sur BlaBlaCar ont augmenté progressivement depuis février. « On note tout d'abord une première augmentation [...] au départ de la Gironde entre le mois de mars et février, annonçant une première tendance de + 15% (+19% au niveau régional). Cette tendance s'est ensuite confirmée en avril, puisqu'entre le mois de mars et avril, cette donnée a à nouveau augmenté de 11% (+27% au niveau régional) » , d'après l'entreprise.

Rien que pour le premier week-end prolongé de mai, la plateforme a constaté une hausse de 32 % des places proposées dans la région par rapport à l'année dernière. Au niveau national, elle grimpe même jusqu'à 40 %. Toutefois, cette tendance ne concerne que les longs trajets. Selon Clémence Perrard, employé chez BlaBlaCar, les automobilistes s'organisent généralement avec leurs collègues pour faire du covoiturage pour les déplacements du quotidien.

Côté tarifs, le spécialiste préconise de s'aligner avec les recommandations de la plateforme et ne pas « mettre des prix exorbitants » pour maximiser ses chances d'avoir des passagers, bien que certains automobilistes adaptent désormais leurs offres à la hausse du prix du carburant.