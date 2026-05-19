Électricité : en période de surproduction, consommer peut même vous rapporter de l'argent

Le cours de l’électricité a atteint son minimum historique en France le 1er mai, avec -498,65 euros le mégawattheure. Illustration. (Markusspiske / Pixabay)

Et si vous étiez payés à consommer de l’électricité ? Cette perspective est rendue possible par les prix négatifs du marché de gros de l’électricité. À certains moments de la journée, et même de plus en plus souvent, les producteurs sont amenés à céder leur électricité pour un prix négatif. En France, une offre permet de profiter de cette situation qui n’a, en réalité, rien d’anormal, rapporte Le Parisien .

Être payé pour recharger sa voiture électrique

« Cela peut apparaître effectivement incongru, mais l’existence de prix négatifs s’explique d’abord par une réalité physique » , a expliqué Jérémy Assayag, cofondateur et PDG du fournisseur Sobry. L’électricité ne pouvant se stocker, les producteurs sont parfois obligés de payer pour que leur production soit consommée, en particulier lorsque le baril de pétrole grimpe en parallèle. Le cours de l’électricité a atteint son minimum historique en France le 1er mai, avec -498,65 euros le mégawattheure, d'après les données d'Epex, principale Bourse européenne de l’électricité.

Sobry propose justement aux clients d’en profiter. Le fournisseur a récemment lancé une offre de fourniture d’électricité directement indexée sur les cours. Le principe est simple : « si les prix deviennent négatifs, le client est alors rémunéré pour consommer » , comme l’a détaillé Jérémy Assayag. Le 1er mai par exemple, le consommateur pouvait être rémunéré jusqu’à 30 euros pour la recharge complète de son véhicule électrique.

Des risques à connaître

D’après les estimations avancées par Sobry, une telle offre pourrait permettre de réduire la facture d’environ 20 % par rapport à une offre au tarif régulé de vente (TRV). Le fournisseur évoque même un effet bénéfique pour le réseau, puisque ses consommateurs viennent offrir davantage de protection face aux éventuels déséquilibres entre production et consommation d’électricité. Des déséquilibres qui semblent avoir été à l’origine de la grande coupure d’électricité en Espagne d'avril 2025.

Actuellement, il y a des journées entières où le cours moyen de l’électricité est inférieur à zéro. Mais la situation pourrait vite changer. Ce type d’offres est ainsi à double tranchant, puisque les consommateurs peuvent se retrouver à payer très cher quand les cours explosent. Conscient de ce risque, Sobry veut rassurer ses clients en mettant en place un plafond de prix en fonction des saisons.