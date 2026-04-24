Stars des petits-déjeuners sains, les flocons d'avoine sont pourtant contaminés au cadmium

Les flocons d'avoine sont plébiscités par les Français au petit-déjeuner. (illustration) (Pixabay / Mondgesicht)

Selon une étude dévoilée jeudi 23 avril 2026 par 60 millions de consommateurs , les flocons d'avoine contiennent du cadmium, dans des taux relativement bas mais qui deviennent dangereux s'ils sont consommés quotidiennement, rapporte le Huffington Post .

Pas de pesticide dans les flocons d'avoine

En 2025, ces céréales sont devenues un incontournable dans le quotidien des Français, avec une hausse de 3 % des ventes en volume pour le muesli et 16 % pour les flocons d'avoine, selon le Syndicat français des céréales du petit-déjeuner. Mais ces produits ne sont pas si inoffensifs pour la santé qu'on le croit.

60 millions de consommateurs a analysé douze références de flocons d'avoine, des marques distributeurs, classiques et bio, précise RMC Conso . Aucun résidu de pesticide n'a été retrouvé, « ce qui mérite d'être salué » selon l'étude, mais le cadmium était cependant omniprésent.

Un seuil de cadmium dépassé avec une consommation quotidienne

Ce métal se retrouve dans le sol, notamment à cause des matières fertilisantes comme les engrais minéraux phosphatés, et est facilement absorbé et stocké par les végétaux, comme les céréales. Les teneurs en cadmium dans les flocons d'avoine sont basses mais peuvent devenir dangereuses dans le cadre d'une consommation quotidienne.

En effet, avec un petit-déjeuner à base de flocons d'avoine, une personne de 70 kg ingère un tiers du seuil tolérable de cadmium. En ajoutant les autres aliments consommés dans la journée, qui contiennent aussi potentiellement cette substance, « il n'est pas exclu qu'elle dépasse [ce seuil] » , note l'étude.

Des mycotoxines aussi identifiées

De plus, les flocons d'avoine contenaient des traces d'autres produits potentiellement dangereux pour la santé. Le plomb était absent des analyses mais les chercheurs ont identifié du mercure, de l'arsenic et surtout des mycotoxines, sécrétées par des champignons microscopiques et présentes dans trois des références analysées.

Les mycotoxines, consommées régulièrement, peuvent avoir un impact négatif pour les reins, le foie, la fertilité ou encore le risque de cancer. C'est la déoxynivalénol, mycotoxine la plus dangereuse, qui a été retrouvée dans les flocons d'avoine. Face à ces constats, l'Anses recommande aujourd'hui d'éviter les produits à base de blé au petit-déjeuner.