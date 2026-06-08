Running : voici ce que les Français dépensent en moyenne chaque année pour courir

Les coureurs français dépensent en moyenne 554 euros pour leur équipement par an. (illustration) (Fotorech / Pixabay)

Courir coûte cher. C'est en tout cas le constat d'une étude réalisée par l’Observatoire du running et relayée par 20 Minutes . Un coureur dépense en moyenne 554 euros par an pour son équipement. En ajoutant le prix des dossards pour les courses, le montant moyen grimpe même à 800 euros.

Près de 150 euros en moyenne pour les chaussures de running

Une bonne partie de ce budget est consacrée aux chaussures. Avoir une bonne paire de running est en effet essentiel pour éviter les blessures. Les adeptes de la course à pied, ils sont plus de 13 millions en France, dépensent ainsi en moyenne 142 euros pour se chausser. Mais l'équipement du coureur version 2026 est loin de se limiter à des baskets. Montre connectée, compléments alimentaires, veste d’hydratation, brassard pour le téléphone, écouteurs : la facture monte très vite.

Heureusement, pas besoin de licence pour pratiquer cette discipline. Et la plupart des équipements n'ont pas besoin d'être remplacés chaque année. Mais si vous souhaitez commencer la course à pied dans de bonnes conditions, sachez qu'il faudra investir un minimum.