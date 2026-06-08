Florprice, la plateforme qui promet des plantes 50 à 80 % moins chères que dans les jardineries traditionnelles

Florprice a lancé son activité en avril dernier avec des prix très inférieurs aux jardineries classiques. (illustration) (Lynniet17 / Pixabay)

Le marché de la jardinerie a accueilli un nouveau venu en avril dernier. Florprice est une plateforme en ligne qui veut casser les prix pour se faire sa place, rapporte RMC Conso . Son slogan ? « Arrêtez de payer vos plantes trop cher » .

Détenue par le groupe Colibri, la société promet des prix 50 à 80 % moins élevés que ceux des jardineries traditionnelles, et 25 % moins chers que ceux des autres sites de e-commerce. Pour Pascal Griot, fondateur de Florprice, « les jardineries se sont embourgeoisées » et le jardinage est devenu un loisir réservé aux plus aisés, avec des prix en hausse de 20 % depuis le Covid.

Des prix affichés moins chers que la concurrence

RMC Conso indique que la promesse concernant les prix semble tenue. Un pied de lavande est vendu 1,06 euro sur Florprice, contre 4,90 euros chez Gamm Vert et Jardiland, et 5,90 euros chez Truffaut. Le fraisier est affiché à 1,03 euro, soit deux à trois fois moins cher que dans les enseignes classiques. Les graines de tomates cerises coûtent 0,74 euro contre 1,99 euro chez Gamm Vert et Jardiland, et 3,79 euros chez Truffaut.

Comment Florprice parvient à proposer de tels tarifs ? La plateforme réduit volontairement son offre à environ 450 références, contre 1 000 à 1 300 en jardinerie, et ne vend que des petits formats : godets de 9 cm et contenants de 0,6 litre, ou jeunes plants plus légers et plus faciles à livrer. Les emballages sont standardisés, sans suremballage ni étiquette spécifique, permettant leur expédition en colis classique.

Mais attention, la livraison coûte 4,94 euros en point relais et environ 6,50 euros à domicile. « En cas de mauvais état ou si la plante ne reprend pas, on vous rembourse » , assure à RMC Conso Pascal Griot, le fondateur de Florprice.