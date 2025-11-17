 Aller au contenu principal
SNCF : cet écart de calendrier qui empêche certains clients d’utiliser leur carte Avantage
information fournie par Boursorama avec Newsgene 17/11/2025 à 13:35
Temps de lecture: 2 min

SNCF Voyageurs reconnaît le problème sans y apporter de solution, mais affirme qu'il est « en cours d’étude ». Illustration. (StockSnap / Pixabay)

La SNCF ouvre exceptionnellement ses billets jusqu’à sept mois et demi avant le départ dans le cadre d’une expérimentation. Mais cette avance empêche certains voyageurs d’utiliser leur carte Avantage, dont le renouvellement reste limité à cinq mois.

La SNCF a mis en vente, ce mercredi 12 novembre 2025, l’ensemble des billets TGV Inoui pour la période hivernale, du 8 janvier au 29 mars. La compagnie expérimente également une ouverture des réservations jusqu’à sept mois et demi à l’avance sur l’axe Sud-Est (Paris-Lyon, Marseille, Nice, Montpellier…). Ainsi, les trajets allant jusqu’au 3 juillet 2026 sont d’ores et déjà disponibles. Problème : ce calendrier élargi ne s’aligne pas avec celui des cartes Avantage, comme l’explique Le Figaro .

Un décalage avec les cartes Avantage

L’achat ou le renouvellement de ces cartes, qui offrent 30 % de réductions aux jeunes, séniors et adultes selon conditions, n’est en effet possible que cinq mois avant leur date d’activation. Pour obtenir un tarif réduit, la SNCF exige en outre un numéro de carte valide à la date du voyage, et non une simple déclaration d’intention.

Conséquence : un voyageur dont la carte expire avant la date d’un trajet déjà disponible à la vente se retrouve bloqué. À titre d’exemple, si une carte expire le 20 mai, elle ne pourra pas encore être renouvelée pour un départ le 23 mai, car la date est à plus de cinq mois. Résultat : pas de réduction possible au moment de la réservation.

Un problème « en cours d’étude »

Trois issues seulement s’offrent aux usagers concernés. Ils peuvent payer le billet plein tarif, renouveler la carte Avantage plus tôt que prévu (en payant donc deux cartes simultanément pendant plusieurs semaines) ou attendre l’échéance de la carte, au risque d’une hausse tarifaire du billet ou d’un train complet.

Interrogée par Le Figaro, SNCF Voyageurs reconnaît le problème, tout en réaffirmant que « le délai d’anticipation pour l’achat des cartes Avantage reste fixé à cinq mois maximum » . À défaut de solution, elle conseille uniquement de souscrire à une carte « en choisissant la date d’activation la plus tardive possible » . Mais cela implique, là encore, de payer deux cartes en même temps pour couvrir la période manquante. SNCF Voyageurs assure néanmoins que « ce sujet est en cours d’étude ».

