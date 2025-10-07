SNCF: ces billets de train à prix réduits vont disparaître, voici les alternatives pour voyager moins cher

Les trains de nuit vers Berlin et Vienne ne circuleront plus à partir de mi-décembre ( crédit photo : Getty Images )

Les trains de nuit vers Vienne et Berlin vont disparaître fin 2025

La compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB a annoncé lundi 29 septembre l’interruption des lignes de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne à partir du 14 décembre 2025. Cette décision fait suite au retrait des partenaires français. En raison des coupes budgétaires, le ministère des Transports a décidé de suspendre l’aide financière accordée à la SNCF pour ces deux dessertes nocturnes vers l’étranger.

La liaison Paris-Vienne a été relancée fin 2021, suivie deux ans plus tard par la liaison Paris-Berlin. Elles sont opérées par la SNCF, la Deutsche Bahn et la compagnie publique autrichienne ÖBB. Cette dernière fournit le matériel roulant. Il y a trois allers-retours par semaine. Les trains marquent également l’arrêt à Strasbourg côté français.

Ces trains sont accessibles à partir de 29,90 euros

Selon la SNCF, le taux d’occupation de ces deux lignes a atteint 70% en 2024. 36.000 personnes ont emprunté le train de nuit jusqu’à Vienne l’année dernière, et 30.000 jusqu’à Berlin. Les voyageurs sont séduits par le confort des rames autrichiennes, appelées «Nightjet», le faible bilan carbone du rail et les prix attractifs. Trois niveaux de confort sont proposés:

places assises à partir de 29,90 euros , idéales pour les voyageurs à petit budget (compartiments de 6 places);

, idéales pour les voyageurs à petit budget (compartiments de 6 places); voitures-couchettes (4 à 6 par compartiment) à partir de 59,90 euros ;

; voitures-lits à partir de 94,90 euros avec compartiment simple, double ou triple.

Le gouvernement met un terme à des liaisons déficitaires

Depuis leur relance, ces deux lignes ont bénéficié d’un soutien de l’État français à hauteur de 5 à 10 millions d’euros par an. Selon SNCF Voyageurs, «cette offre n’est pas viable économiquement sans subvention de l’État». L’opérateur souligne que l’exploitation d’un train de nuit est plus coûteuse, car il ne peut circuler qu’une fois par jour, contre quatre fois en moyenne pour un TGV. Il y a également moins de places à cause des couchettes, et les coûts liés au personnel sont plus importants. En effet, les liaisons nocturnes requièrent davantage d’agents à bord, car le franchissement des frontières nécessite de changer de locomotive et d’équipage.

Selon le collectif «Oui au train de nuit», l’État reprocherait à la SNCF et ses partenaires de ne pas avoir respecté leur engagement de créer une desserte quotidienne entre les trois capitales européennes. «Compte tenu des travaux des importants sur le réseau en France et en Allemagne, le passage en circulations quotidiennes à compter de 2026, comme c’était l’objectif initial, n’était plus envisageable» se justifie la SNCF. Une fréquence de 3 allers-retours avait été maintenue «en accord avec l’État».

Berlin est desservi en TGV direct depuis Paris

Les voyageurs ont jusqu’au 14 décembre pour profiter des trains de nuit vers la capitale allemande ou autrichienne. Pour réserver votre billet, vous devez vous rendre sur le site de Nightjet , ou sur le site de la Deutsche Bahn. En effet, cette offre n’est actuellement pas disponible sur SNCF Connect et sur les autres canaux de vente SNCF Voyageurs. Selon l’opérateur, «cette interruption est liée au changement de système de réservation SNCF Voyageurs, qui impacte l’ensemble des offres vendues par les entreprises ferroviaires étrangères». Le service devrait être rétabli en 2026. Les usagers souhaitant se rendre à Berlin après mi-décembre peuvent emprunter la ligne à grande vitesse inaugurée fin 2024 au départ de Paris. Les billets sont proposés à partir de 59 euros en seconde classe, et 69 euros en première classe.

Huit lignes de trains de nuit sont accessibles à prix doux en France Seules les deux liaisons transfrontalières sont concernées par les coupes budgétaires. Plus de 70 destinations de l’Hexagone restent desservies par le train de nuit au départ de la gare d’Austerlitz. C’est le cas de Nice, Tarbes, Toulouse, Aurillac, Perpignan, Marseille ou Briançon. Les billets débutent à 19 euros pour les places assises, 29 euros en seconde classe et 39 euros en première classe.

À lire aussi:

Ce moyen de transport séduit les voyageurs en quête d’économies

Paris-Berlin en TGV à partir de 59 euros: c’est possible!

Voyager en première classe en TGV: est-ce que cela vaut le coup?