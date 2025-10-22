Sites de vente en ligne entre particuliers : attention aux déconvenues !

Il est parfois difficile d'obtenir un remboursement lors d'un achat entre particuliers sur internet. (Rupixen / Pixabay)

Les achats d'occasion entre particuliers ne cessent de se développer via les multiples plateformes en ligne. Mais attention aux déconvenues...

Leboncoin, Vinted, Ebay: les sites de vente entre particuliers sont devenus incontournables depuis de nombreuses années. Pour le vendeur, c'est l'occasion d'arrondir ses fins de mois et d'éviter de jeter. Pour l'acheteur, c'est avant tout un moyen de faire de belles économies en privilégiant l'occasion au neuf.

Mais attention aux mauvaises surprises ! Objet HS, pull troué, arnaque en tout genre : les utilisateurs ne sont pas à l'abri de fâcheuses déconvenues, rapporte TF1 Info . Les plateformes en question expliquent avoir mis en place des garanties pour les acheteurs, souvent payantes. Mais, selon Adrian de San Isidoro, chef de rubrique chez 60 millions de consommateurs, «en cas de litige, c'est à l'acheteur de se débrouiller avec le vendeur pour obtenir un remboursement partiel» . «S'il demande le remboursement intégral, il devra renvoyer l'article à ses frais» , ajoute le journaliste spécialisé.

Attention aux arnaques

TF1 Info évoque également la mésaventure d'une vendeuse qui a proposé une doudoune de marque à 400 euros sur l'un de ces sites. Elle a très vite trouvé un acheteur mais celui-ci a prétendu que le colis était vide à son arrivée. Il a été remboursé mais la vendeuse, elle, n'a pas touché l'argent et n'a jamais revu son produit. Elle a finalement réussi à identifier l'acheteur sur Instagram et, surprise, il portait la fameuse doudoune sur sa photo de profil...

Malgré ces preuves, la plateforme n'aurait pas réagi. Ce n'est qu'après avoir sollicité son assurance que la jeune femme a pu être dédommagée. Acheteur ou vendeur ont donc tout intérêt à se montrer vigilants lors de ce type de transactions.

