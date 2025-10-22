 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sites de vente en ligne entre particuliers : attention aux déconvenues !
information fournie par Boursorama avec Newsgene 22/10/2025 à 12:00
Temps de lecture: 1 min

Il est parfois difficile d'obtenir un remboursement lors d'un achat entre particuliers sur internet. (Rupixen / Pixabay)

Il est parfois difficile d'obtenir un remboursement lors d'un achat entre particuliers sur internet. (Rupixen / Pixabay)

Les achats d'occasion entre particuliers ne cessent de se développer via les multiples plateformes en ligne. Mais attention aux déconvenues...

Leboncoin, Vinted, Ebay: les sites de vente entre particuliers sont devenus incontournables depuis de nombreuses années. Pour le vendeur, c'est l'occasion d'arrondir ses fins de mois et d'éviter de jeter. Pour l'acheteur, c'est avant tout un moyen de faire de belles économies en privilégiant l'occasion au neuf.

Mais attention aux mauvaises surprises ! Objet HS, pull troué, arnaque en tout genre : les utilisateurs ne sont pas à l'abri de fâcheuses déconvenues, rapporte TF1 Info . Les plateformes en question expliquent avoir mis en place des garanties pour les acheteurs, souvent payantes. Mais, selon Adrian de San Isidoro, chef de rubrique chez 60 millions de consommateurs, «en cas de litige, c'est à l'acheteur de se débrouiller avec le vendeur pour obtenir un remboursement partiel» . «S'il demande le remboursement intégral, il devra renvoyer l'article à ses frais» , ajoute le journaliste spécialisé.

Attention aux arnaques

TF1 Info évoque également la mésaventure d'une vendeuse qui a proposé une doudoune de marque à 400 euros sur l'un de ces sites. Elle a très vite trouvé un acheteur mais celui-ci a prétendu que le colis était vide à son arrivée. Il a été remboursé mais la vendeuse, elle, n'a pas touché l'argent et n'a jamais revu son produit. Elle a finalement réussi à identifier l'acheteur sur Instagram et, surprise, il portait la fameuse doudoune sur sa photo de profil...

Malgré ces preuves, la plateforme n'aurait pas réagi. Ce n'est qu'après avoir sollicité son assurance que la jeune femme a pu être dédommagée. Acheteur ou vendeur ont donc tout intérêt à se montrer vigilants lors de ce type de transactions.

A lire aussi:

Ces 3 enseignes françaises de cosmétiques ont de l'avenir: découvrez lesquelles!

Lutte contre les vols: bientôt des caméras boostées à l'IA aux caisses des magasins?

Comment l'IA s'invite sur le site Leboncoin et permet une expérience d'achat plus efficace?

Arnaques et escroqueries
© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Les cimetières sont des lieux de recueillement, mais également des sites historiques, artistiques et même touristiques. ( crédit photo : Getty Images )
    5 cimetières à visiter à la Toussaint
    information fournie par Le Particulier pour Conso 22.10.2025 08:30 

    La Toussaint, c’est aussi l’occasion de redécouvrir le patrimoine funéraire français. De grands cimetières, parfois méconnus, abritent les sépultures de personnalités, des œuvres d’art ou des panoramas étonnants. Cinq lieux où l’histoire et la mémoire se rencontrent, ... Lire la suite

  • Le glucose est le carburant préféré du cerveau qui en consomme à lui seul 20% de tous les besoins corporels, soit environ 4 grammes par heure. (crédit : Adobe Stock)
    Pourquoi avons-nous besoin de sucre? Existe-t-il un risque d’addiction?
    information fournie par The Conversation 21.10.2025 16:30 

    Le sucre est un carburant énergétique indispensable. Il est préférable de le consommer sous la forme d'un apport en sucres lents, limitant ainsi le risque de diabète. Son goût nous procure du plaisir, mais peut-on le comparer à une drogue? Le sucre, chimiquement ... Lire la suite

  • Vous pouvez désormais souscrire une assurance contre les pannes lors d'un achat sur Leboncoin. (illustration) (Rupixen / Pixabay)
    Sur Leboncoin, vous pouvez désormais prendre une assurance contre les pannes
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 21.10.2025 15:14 

    Leboncoin propose désormais une assurance pour les produits électroniques et électroménagers vendus entre particuliers. Le coût représente 3 à 10 % du montant de l'achat. Leboncoin innove dans l'univers de la vente entre particuliers. La plateforme propose désormais ... Lire la suite

  • Hello Kitty est devenu un empire de marchandises composé de plus de 50.000 articles différents vendus dans 130 pays. (crédit : Adobe Stock)
    Hello Kitty : Japon, «kawaii et mignonnerie» pour la deuxième franchise la plus rentable de l’histoire
    information fournie par The Conversation 21.10.2025 12:00 

    Le personnage japonais célèbre ses 50 ans. Spoil: Hello Kitty est une jeune fille, et non un chat. La deuxième franchise la plus rentable de l'histoire, après Pokémon, incarne le «kawaii» («mignon» en japonais). Stratégie de marque, enthousiasme de ses fans, diversification ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank