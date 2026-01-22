 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sites de seconde main : de plus en plus de photos générées par intelligence artificielle, attention aux arnaques
information fournie par Boursorama avec Newsgene 22/01/2026 à 12:48
Temps de lecture: 3 min

Les premières victimes sont les particuliers, qu’ils soient vendeurs ou acheteurs. (Rupixen / Pixabay)

Les premières victimes sont les particuliers, qu’ils soient vendeurs ou acheteurs. (Rupixen / Pixabay)

Sur les plateformes de seconde main, l’intelligence artificielle facilite désormais la création de photos trompeuses, capables de transformer un produit usé en article quasi neuf. Une pratique en forte hausse qui piège acheteurs comme vendeurs et pose de nouveaux problèmes juridiques.

Si, comme un Français sur trois, vous revendez régulièrement des articles sur Vinted, vous avez peut-être déjà reçu un produit qui ne correspondait pas aux photos publiées par le vendeur. Dans certains cas, il pourrait s’agir d’images retouchées ou générées par l’intelligence artificielle, une arnaque en forte progression depuis plusieurs mois sur les plateformes de seconde main, selon nos confrères de RMC Conso .

Alors qu’il fallait auparavant maîtriser des logiciels de retouche et y consacrer plusieurs heures, l’IA permet aujourd’hui, en quelques clics, de transformer une photo avec un rendu réaliste. Les applications d’intelligence artificielle gratuites sont désormais légion sur la toile. Leur utilisation est simple : il suffit d’importer une image et de rédiger un prompt détaillé. En quelques minutes, un produit peut être débarrassé de ses rayures ou traces d’usure, paraître plus propre et de meilleure qualité, être porté par un mannequin dans un décor choisi, voire être créé de toutes pièces.

Des victimes des deux côtés

Les premières victimes sont les particuliers, qu’ils soient vendeurs ou acheteurs. Comme l’indique le site Haas Avocats, cabinet spécialisé en droit des nouvelles technologies, qui recense déjà une centaine de victimes, « les vendeurs honnêtes se retrouvent éclipsés par ces pratiques déloyales et voient leurs ventes s’effondrer » . Les acheteurs, eux, se retrouvent directement trompés.

Dans certains cas, la situation vire même à l’absurde. Une mère et sa fille en ont fait l’expérience, comme elles l’ont raconté à TF1 . Après avoir vendu un livre en parfait état, elles ont fait l’objet d’une procédure de litige. L’acheteur avait ajouté une déchirure sur la couverture à l’aide de l’IA pour justifier sa plainte. Résultat : « L'acheteur a d'abord été indemnisé, donc il a reçu son livre gratuit, y compris les frais de port » , clame la fille.

Qui est responsable ?

Sur le plan juridique, le vendeur reste directement fautif. Induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles d’un produit constitue une pratique commerciale trompeuse, selon le Code de la consommation . En outre, depuis 2024 et l’entrée en vigueur de l’IA Act, tout contenu généré ou modifié par une intelligence artificielle doit être signalé.

Mais les plateformes ont également un rôle à jouer. Comme l’explique Yasmine Douadi, experte en cybersécurité au sein du cabinet Riskintel Media, auprès de TF1 : « Elles doivent mettre en place un certain nombre de processus et d'outils qui permettent de détecter les images qui ont été générées en IA. Elles doivent les retirer de la plateforme, mais également couper le compte des personnes qui utilisent ce type d'image. » Dans le cas contraire, elles s'exposent à une amende « qui peut s'élever jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires » , affirme encore l’avocate.

Comment éviter les arnaques ?

Plusieurs réflexes permettent de limiter les risques. D’abord, « vous méfier des images trop belles, trop lisses et sans défauts » , conseille Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité au sein d’ESET. Il recommande également de « demander des photos complémentaires » .

Autre outil utile : la recherche d’image inversée, qui permet de retracer l’origine d’un visuel. Elle est notamment proposée par Google Lens et la plupart des moteurs de recherche. Selon l’expert, « beaucoup d'entre elles proviennent de sites chinois notamment » . Enfin, si vous soupçonnez une image générée par l’IA, signalez-la d'abord à la plateforme, puis aux autorités compétentes.

IA: Intelligence artificielle
© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Pour retrouver l’ancienne formule avec les deux burgers, il faut débourser un supplément de 1 à 1,50 euro et renoncer au dessert. (KelvinStuttard / Pixabay)
    McDonald’s modifie son menu McSmart : voici ce que contient la nouvelle formule
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 22.01.2026 13:13 

    En ce début d'année 2026, McDonald’s a modifié son menu McSmart, largement plébiscité pour son très bon rapport qualité-prix. Pour retrouver des marges jugées trop faibles et améliorer l'organisation en cuisine, l’enseigne a remplacé le second burger de sa formule ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock)
    En 2026, à quoi vont ressembler les nouveaux deepfakes qui vont déferler sur nos écrans
    information fournie par The Conversation 22.01.2026 12:25 

    En 2025, la génération de deepfakes a explosé : visages, voix et mouvements du corps créés par des systèmes d'intelligence artificielle deviennent presque indiscernables des humains, bouleversant la perception et la sécurité des contenus en ligne. Au cours de l'année ... Lire la suite

  • En France, le livre audio représente 2 à 3% du marché du livre. (crédit : Adobe Stock)
    Livre audio: que change l’arrivée de Spotify pour les éditeurs?
    information fournie par The Conversation 22.01.2026 12:00 

    Fin 2024, Spotify a lancé son offre de livres audio en France et au Benelux, après l'avoir déployée sur les marchés anglo-saxons. Les abonnés à la plateforme ont depuis accès à 200.000 titres, dont environ 15.000 en langue française, sans souscription supplémentaire. ... Lire la suite

  • Le rétrogaming a le vent en poupe. Malgré la forte demande et la spéculation, il est possible de trouver des consoles et des jeux à prix abordable.
    Ces bons plans pour acheter des jeux rétro à prix mini
    information fournie par Le Particulier pour Conso 22.01.2026 08:30 

    Le rétrogaming séduit un public toujours plus large, porté par la nostalgie et la redécouverte des classiques du jeu vidéo. Face à cet engouement, les prix de certaines consoles et cartouches d'ancienne génération s'envolent. Heureusement, des alternatives existent: ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank